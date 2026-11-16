Ejército inhabilitó cuatro unidades de minería ilegal del Clan del Golfo en el sur de Bolívar

Cuatro unidades de producción minera que, según el Ejército, estarían al servicio del Clan del Golfo fueron inhabilitadas durante una operación militar en el corregimiento de La Sabana, municipio de Norosí, sur de Bolívar.

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El operativo fue desarrollado por tropas del Batallón de Infantería Nariño, en coordinación con la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, la Infantería de Marina, el Comando Aéreo de Combate N.º 3 y la Fiscalía 22 Especializada en Delitos Ambientales.

De acuerdo con la información oficial, las unidades intervenidas serían utilizadas por la subestructura Edwin José Sierra Regino para la explotación ilícita de yacimientos de oro. Durante la intervención también fueron inhabilitadas cuatro máquinas empleadas en esta actividad.

El Ejército estimó que el valor de la maquinaria asciende a $1.940 millones. Además, calculó que las unidades tenían una capacidad de extracción de aproximadamente 1.200 gramos de oro al mes, equivalentes a unos $5.400 millones. En conjunto, la afectación económica proyectada alcanza los $7.340 millones.

«Con esta operación se debilitan las capacidades logísticas y de producción de las economías ilícitas del Clan del Golfo, al tiempo que se contribuye a la protección de los recursos naturales», señaló el Ejército Nacional.

La institución indicó que continuará desarrollando operaciones conjuntas para combatir la explotación ilegal de minerales y las actividades económicas vinculadas a los grupos armados organizados.