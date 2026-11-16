Uninúñez abrió sus espacios para las candidatas a la corona de las Fiestas de Independencia

En medio de la agenda de las Fiestas de Independencia de Cartagena, la Corporación Universitaria Rafael Núñez (Uninúñez) recibió a las aspirantes a la corona en su Sede de Ciencias de la Salud Miguel Henríquez Emiliani, donde puso a disposición sus espacios de formación en cosmetología y estética integral.

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La iniciativa hizo parte de la alianza institucional entre Uninúñez y las Fiestas de Independencia, y permitió que las candidatas participaran en una jornada de formación en maquillaje, organizada por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), en las instalaciones del programa Técnico Laboral por Competencias en Cosmetología y Estética Integral.

El salón especializado, diseñado para el aprendizaje práctico en áreas de belleza y cuidado personal, fue habilitado para el desarrollo de esta actividad, en la que las participantes tuvieron la oportunidad de acercarse a conocimientos relacionados con el maquillaje y la estética.

Además de este espacio de formación, las jóvenes disfrutaron de una jornada de bienestar y relajación ofrecida por el programa educativo, como parte de las actividades de preparación previas a la coronación. La experiencia buscó brindarles un momento de cuidado personal en medio de los compromisos que implica representar a sus barrios y comunidades durante las celebraciones.

La participación de la institución también permitió visibilizar su oferta académica en el área de la belleza. Uninúñez cuenta con el programa Técnico Laboral por Competencias en Cosmetología y Estética Integral, que se desarrolla de manera presencial en Cartagena y tiene una duración de tres periodos académicos.

Esta formación contempla competencias prácticas en cosmetología, estética integral, maquillaje y bienestar, con espacios especializados para fortalecer las habilidades de quienes buscan desempeñarse en el sector de la belleza y el cuidado personal.

Desde la institución destacaron que facilitar sus instalaciones para este tipo de encuentros representa una forma de conectar la academia con las dinámicas culturales de la ciudad y respaldar iniciativas que promueven el talento, el bienestar y las tradiciones cartageneras.