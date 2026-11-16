Cartagena cerró las Fiestas de Independencia con cero muertes por accidentes de tránsito

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), entre el 11 y el 16 de noviembre se registraron 21 accidentes con personas lesionadas, en medio de eventos como el Bando, el Festival Náutico, el Bololó del Arsenal, los cabildos y los conciertos realizados en distintos puntos de la ciudad.

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Durante los operativos de control, las autoridades impusieron más de 300 comparendos e inmovilizaron 100 vehículos por diferentes infracciones. Además, practicaron más de 130 pruebas de alcoholemia, de las cuales 12 resultaron positivas.

Entre las conductas más sancionadas estuvieron circular por sitios restringidos u horarios prohibidos, no contar con revisión técnico-mecánica, conducir sin licencia, estacionar en lugares prohibidos y no tener SOAT vigente.

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es que más del 50 % de los siniestros registrados involucraron a conductores que nunca han obtenido licencia de conducción.

«Lograr unas Fiestas de Independencia con cero víctimas fatales por siniestros viales es un resultado que nos llena de satisfacción, especialmente al compararlo con las cuatro vidas que lamentablemente se perdieron durante la temporada del año pasado», expresó José Ricaurte, director del DATT.