Señorita Región Pacífica se llevó la corona de la Reina de la Policía Nacional 2026

Carolina Melo López, representante de la Región Pacífica, fue elegida como nueva Reina de la Policía Nacional 2026, durante el certamen celebrado este domingo 15 de noviembre en Cartagena, en el marco de la agenda del Concurso Nacional de Belleza.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La ganadora representó a los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Su elección se produjo después de las presentaciones de las 26 aspirantes, quienes fueron evaluadas por su carisma, elegancia, espontaneidad, desenvolvimiento y compromiso social.

Junto a Melo, llegaron a la etapa final las representantes de Antioquia, Verónica Hernández Gómez, y Buenaventura, Sara Lizeth Obregón Cortés.

Con este título, Carolina Melo asumirá el papel de embajadora de los valores de la Policía Nacional en espacios de integración y actividades institucionales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, destacó que este tipo de encuentros permiten fortalecer los vínculos entre la institución, las candidatas y la ciudadanía.