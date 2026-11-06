“ULA ULA”: Fariana, Rayo & Toby y Totoy El Frío unen sus sonidos en nuevo lanzamiento

La cantante colombiana Fariana se une a Rayo & Toby y Totoy El Frío para presentar “ULA ULA”, una colaboración que reúne diferentes estilos de la música urbana y pone en primer plano los sonidos del Caribe colombiano.

El lanzamiento conecta a tres artistas con recorridos musicales distintos. Por un lado, Rayo & Toby, referentes del dancehall colombiano desde San Andrés Islas; por otro, Totoy El Frío, quien representa la nueva generación del rap nacional desde Barranquilla. A ellos se suma Fariana, una de las artistas que ha abierto camino para las mujeres dentro de la música urbana en Colombia.

“ULA ULA” combina dancehall, rap y chanteo, con una propuesta que busca conectar con diferentes públicos a través de ritmos bailables y la identidad musical de la región Caribe. Cada intérprete aporta su propio estilo, en un encuentro entre la trayectoria de artistas que han marcado el género y nuevas voces que continúan explorando sus posibilidades.

La producción también tiene un componente audiovisual que destaca los territorios de los artistas. La canción fue producida en San Andrés Islas y su videoclip se grabó en Barranquilla, donde los barrios, los colores y diferentes elementos de la cultura caribeña hacen parte de la propuesta visual.

Esta colaboración busca mostrar la diversidad de la música urbana colombiana y la influencia que han tenido los sonidos del Caribe en su desarrollo. Además, representa una apuesta por llevar el dancehall y las expresiones urbanas del país a nuevos escenarios internacionales.

El lanzamiento llega en un momento importante para Fariana, quien continúa ampliando su recorrido musical. Recientemente, recibió una nominación a los Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata, por su producción Música Para Bailar, un reconocimiento a su exploración de otros géneros y a su trabajo dentro de la industria musical.

Con “ULA ULA”, los tres artistas presentan una colaboración que conecta generaciones, regiones y estilos, mientras destacan la riqueza de los sonidos urbanos colombianos.

La canción ya se encuentra disponible en las plataformas digitales de música.