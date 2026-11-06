Maná transmitirá gratis por YouTube un concierto grabado en Red Rocks: ¿Cuándo verlo?

La agrupación mexicana Maná realizará una transmisión mundial y gratuita por YouTube de su concierto “Vivir Sin Aire Tour (Live From Red Rocks)”, grabado en el emblemático anfiteatro Red Rocks, en Morrison, Colorado, Estados Unidos.

El estreno será este viernes 6 de noviembre de 2026, a las 8:30 p. m. (hora del este de Estados Unidos), a través del canal oficial de YouTube de los artistas. Después de la transmisión, el especial quedará disponible para verlo bajo demanda.

El espectáculo hace parte de la celebración de los 40 años de trayectoria de la banda y reúne algunas de sus canciones más reconocidas, como “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”.

La presentación en Red Rocks tiene un significado especial para Fher Olvera, vocalista de la agrupación, quien recordó en un documental cómo, cuando tenía 21 años y trabajaba lavando platos en Denver, soñaba con presentarse en ese escenario. Décadas después, logró cumplir ese propósito.

El lanzamiento llega en un año importante para Maná, que también fue reconocido como Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

Además, la agrupación se prepara para continuar su gira por Latinoamérica. En Colombia, se presentará el próximo 28 de noviembre en Vive Claro, en Bogotá. También tiene fechas programadas en Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.