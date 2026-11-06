Novedades musicales de noviembre: Grupo Firme, Carlos Rivera, Luis Alfonso y más

Como cada viernes, los artistas nacionales e internacionales presentan sus lanzamientos musicales en diferentes plataformas para deleitar a sus seguidores. Ellos pueden ir acompañados con videos musicales o solo el audio del tema. Aquí le mostramos algunas de estas nuevas canciones:

Novedades musicales:

Grupo Firme y El Esparza presentan “Cuando Yo Me Muera”:

Grupo Firme y el cantautor Omar Eduardo Esparza Altamirano, conocido como El Esparza, presentan “Cuando yo me muera”, una colaboración que comenzó con un encuentro detrás del escenario en el Palenque de Pachuca y se concretó con la participación de sus seguidores.

Tras coincidir en el Palenque, Eduin Caz propuso grabar una canción con Él Esparza si una publicación en redes sociales alcanzaba los 200 mil “likes”. Los seguidores superaron la meta y la dinámica abrió paso al proyecto. La colaboración también refleja la apertura de Grupo Firme a sumarse a las nuevas voces de la música regional mexicana. Este es el resultado:

Carlos Rivera presenta la versión acústica de “Las vidas que tú quieras”

Carlos Rivera presenta la versión acústica de “Las Vidas Que Tú Quieras”, canción de su más reciente álbum de estudio, ¡VIDA MÉXICO!, que ya supera los 10 millones de reproducciones combinadas y se ha convertido en una de las favoritas de sus fans.

El lanzamiento llega acompañado de un video acústico con una interpretación íntima y emotiva. En esta nueva versión, la voz de Rivera y la sensibilidad de la letra toman protagonismo, invitando al público a conectar de una manera especial con la canción.

Carabin3 presenta su canción “Europea”

Después del impacto internacional de “versAAce”, su colaboración con Anuel AA que alcanzó el top 4 global de YouTube, el artista paisa presenta una nueva canción que nació de una inspiración muy particular.

Esta canción tiene como punto de partida una mujer cuya belleza y apariencia le recordaban a las de una modelo europea. Una inspiración tan particular que terminó convirtiéndose en música. La composición estuvo a cargo del propio Carabin3, quien encontró en la belleza natural de esta mujer el motivo para desarrollar una canción que gira alrededor de su atractivo, su apariencia y esa impresión de encontrarse frente a alguien que parece venir de otro lugar.

Luis Alfonso y los Dotores de la Carranga se unen en ‘bella, bonita y contentosa’

La música colombiana comienza a prepararse para la temporada decembrina con nuevos lanzamientos. Luis Alfonso y Los Dotores de la Carranga estrenaron ‘Bella, Bonita y Contentosa’, una canción que reúne el estilo de la música popular con los sonidos tradicionales del campo colombiano.

Esta colaboración une dos propuestas musicales que tienen una conexión especial con el público. Luis Alfonso, conocido por su trayectoria dentro de la música popular, se suma a Los Dotores de la Carranga, agrupación que representa los ritmos campesinos y las tradiciones musicales del país.

NAUJ PROJECT estrena el videoclip de “Prismas”

La banda colombiana NAUJ PROJECT estrena el videoclip de “Prismas”, la canción que cierra su álbum “Dimensiones Paralelas” y representa el placer. Cadenciosa y envolvente, comienza en un tono íntimo y acústico y crece hasta explotar en un potente formato fullband marcado por una batería enérgica.

Con sonidos del rock alternativo acústico y el grunge, “Prismas” habla sobre el amor pasional y se inspiró en las sensaciones y actitudes que nacen del deseo por alguien.

Juan Palau presenta su álbum “33”

Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después. Para Juan Palau, los 33 años representan precisamente eso: una oportunidad para mirar atrás, reconocer el camino recorrido y entender que cada experiencia hace parte de lo que está por venir. Bajo esta premisa nace “33”, su primer álbum de estudio, un proyecto que reúne tres décadas de vivencias y las transforma en un universo musical que refleja su identidad, evolución y visión artística.

Más que un número, el 33 se convierte en el hilo conductor de este trabajo discográfico. Un símbolo de significado personal que, a lo largo de sus canciones, adquiere un nuevo lenguaje para hablar de ciclos, tiempo, transformación y crecimiento. Es una mirada hacia su historia, pero también una declaración sobre el presente y el artista que Juan Palau está construyendo para el futuro.

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