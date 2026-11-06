Mónica Abuchaibe plantea una nueva visión del servicio público: escuchar, resolver y transformar

El servicio público necesita pasar de los discursos a los resultados, de la eficiencia a la efectividad y del conocimiento a la capacidad de resolver los problemas reales de la ciudadanía.

Este fue el mensaje central de Mónica Abuchaibe, subdirectora nacional de Proyección Institucional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), durante el primer encuentro del ciclo de formación «Mujeres que Transforman lo Público», realizado este jueves en Barranquilla.

Ante mujeres directivas, servidoras públicas, profesionales, estudiantes y lideresas de distintas regiones del país, Abuchaibe presentó una visión del liderazgo público basada en cuatro principios: entender, proponer, ejecutar y resolver, como pilares de una gestión institucional conectada con las necesidades de los territorios.

“Servir es hacer que las cosas pasen”, afirmó la directiva, al señalar que el verdadero liderazgo no se mide exclusivamente por los cargos que se ocupan o las ideas que se expresan, sino por la capacidad de convertirlas en proyectos, acciones que mejoren la vida de las personas.

En su intervención, destacó la importancia de reconocer la diversidad territorial, cultural, productiva y humana de Colombia, y advirtió que las soluciones públicas no pueden diseñarse al margen de las realidades regionales. «Hay que entender el contexto antes de proponer la solución», sostuvo.

Una apuesta por el liderazgo.

La subdirectora propuso, además, una pregunta como principio orientador de su gestión y de la cultura institucional de la ESAP: «¿En qué puedo ayudar?». Una invitación a ponerse en el lugar del otro, escuchar las necesidades de las comunidades y acompañar a las personas hasta encontrar respuestas.

Al referirse a los retos de la institución, Abuchaibe señaló que asumir la Subdirección Nacional de Proyección Institucional representa una oportunidad para contribuir al fortalecimiento de una entidad cuya responsabilidad es preparar a quienes gestionan lo público en Colombia.

Mujeres que hacen que las cosas pasen

El encuentro «Mujeres que Transforman lo Público» se convirtió en un escenario para reunir experiencias, capacidades y liderazgos alrededor de un propósito común: fortalecer la participación y el aporte de las mujeres a la construcción de una administración pública más cercana a las necesidades de la ciudadanía y los territorios.

“Que nuestro trabajo no se mida solamente por lo que anunciamos, sino por lo que logramos. Que se vea en las regiones, que se sienta en las instituciones y que la gente pueda decir: ¡se notó la diferencia! Por fin una entidad que escucha, que responde y que hace que las cosas pasen", concluyó la funcionaria.

Con este mensaje, la subdirectora nacional de Proyección Institucional de la ESAP puso sobre la mesa una premisa que resume su apuesta de liderazgo: el verdadero sentido de servir está en transformar las capacidades institucionales en soluciones para la gente.