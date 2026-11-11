Incautan 82 kilos de base de coca ocultos en una camioneta en Pitalito, Huila

La base de coca era transportada en una caleta dentro de una camioneta en Pitalito. Foto Policía Huila

Neiva

Un cargamento de 82 kilogramos de base de coca fue incautado en la Ruta 45, en jurisdicción de Pitalito, Huila. Durante el procedimiento fue capturada una mujer que transportaba el estupefaciente en una camioneta de servicio particular.

El operativo se realizó en el sector de la vereda El Cedro, mediante un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército. Durante la inspección del vehículo, los uniformados encontraron la droga oculta en compartimientos acondicionados bajo la modalidad de caleta.

La mujer fue capturada en flagrancia y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La camioneta utilizada para movilizar el cargamento también fue incautada.

Según las autoridades, la droga y el vehículo tendrían un valor superior a los 295 millones de pesos, lo que representa una afectación a las economías ilícitas. De acuerdo con información preliminar del Ejército, el cargamento estaría relacionado con el grupo armado residual Comandos de Frontera.