Alertan por deterioro en red de muelles turísticos de la zona costera de Córdoba

Montería

Las alcaldías de la zona costera de Córdoba como Moñitos, Puerto Escondido y Los Córdobas advierten sobre el deterioro en la red de muelles turísticos del departamento. Se trata de importes obras que fueron entregadas hace 11 años, durante la cuestionada administración del exgobernador Alejandro Lyons Muskus.

De acuerdo con informes, los casos más críticos se presentan en Moñitos y Los Córdobas, donde las estructuras han colapsado.

Muelle de Moñitos:

La coordinadora de Turismo de Moñitos, Córdoba, Paola Negrete, sostuvo que intervenir la obra requiere de una importante inversión que excede la capacidad financiera del municipio. En ese sentido, insistió en solicitar apoyo por parte de la administración departamental y Gobierno Nacional para recuperar el muelle.

“El tramo que se dañó es de aproximadamente 6 metros, pero la madera de arriba está muy bien. El municipio de Moñitos es de sexta categoría y no tiene los recursos para hacer esta obra que es muy costosa; seguimos gestionando”, expresó.

Muelle de Los Córdobas:

El alcalde del municipio de Los Córdobas, Juan Carlos Yances, advirtió que el muelle turístico colapsó definitivamente. La obra se deterioró aún más por el fuerte oleaje y el paso del frente frío en febrero del año 2026.

Asimismo, sostuvo que se requiere apoyo para restablecer la obra. En ese sentido, el mandatario municipal dijo que la intervención definitiva del muelle tendría un costo cercano a los $3.000 millones.

“Nosotros como municipio no tenemos los $3.000 millones de pesos, entonces lo que hemos hecho es solicitarle a la Gobernación de Córdoba, que fue quien hizo esas obras que nos ayude con la mitad y nosotros ponemos la mitad”, informó a Caracol Radio.

Al tiempo, señaló que “la madera que se estaba cayendo al mar, como esa madera está inmunizada, es de pino, la mandé a asegurar toda y la tengo en un depósito para que ahora que se vaya a restablecer el gasto no sea tan grande”.

Muelle de Puerto Escondido:

La Alcaldía del municipio de Puerto Escondido aseguró que “fueron destinados recursos para realizar un estudio técnico especializado, que incluyó una inspección submarina de la estructura, con el propósito de conocer su estado actual, identificar posibles afectaciones y establecer las intervenciones necesarias para prolongar su vida útil”.

“Los resultados del estudio permitieron establecer que la plataforma de madera presenta condiciones favorables de conservación. Sin embargo, también se identificaron afectaciones por corrosión en algunos de los pilotes metálicos que sostienen la estructura, por lo que se recomendaron intervenciones prioritarias para garantizar su estabilidad y seguridad”, agregó.

Tras lo expuesto, señaló que “buscaremos el acompañamiento y respaldo de los gobiernos departamental y nacional para sumar esfuerzos e impulsar nuevas inversiones”.

Cabe recordar que el proyecto de red de muelles fue presentado en su momento por más de $8.000 millones y también incluyó al municipio de San Bernardo del Viento.