Terminal de Barranquilla proyecta movilizar 100.000 pasajeros por final de Sudamericana

La Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla proyecta movilizar cerca de 100.000 pasajeros entre el 19 y el 22 de noviembre, ante el incremento de viajeros que se espera por la final de la Copa Sudamericana.

La cifra representa más del doble de la movilización habitual, estimada en aproximadamente 45.000 pasajeros durante un fin de semana. La expectativa responde a la llegada de aficionados de Argentina y Brasil, así como de seguidores de ambos equipos provenientes de diferentes ciudades del interior del país.

El gerente de la Terminal, Jorge Mario Camargo, señaló que la entidad se prepara para atender el aumento en la demanda de viajeros y garantizar mejores condiciones a quienes llegarán a Barranquilla para disfrutar de esta cita del fútbol sudamericano.

Mejoramiento de las instalaciones

Como parte de los preparativos, se adelanta un plan de mejoramiento de las instalaciones, que incluye la renovación integral de los baños y la adecuación de espacios para brindar mayor comodidad a los usuarios.

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También está prevista la instalación de equipos de aire acondicionado, abanicos y un sistema de microaspersión, tecnología que permitiría reducir la temperatura ambiente entre 10 y 15 grados centígrados.

Estas intervenciones buscan mejorar la experiencia de los viajeros y preparar la infraestructura de la Terminal para recibir el importante flujo de visitantes que llegará a la capital del Atlántico con motivo de la final del torneo continental.

Con estas medidas, Barranquilla se alista para recibir a miles de aficionados nacionales e internacionales, en medio de las actividades logísticas y de organización previstas para este evento deportivo.