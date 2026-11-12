Israel bombardea un hospital en el sur de la Franja de Gaza y mata a al menos 6 personas

Israel atacó el hospital gazatí de Nasser (sur de la Franja) durante la madrugada de este jueves, matando a al menos 6 personas e hiriendo a otra treintena, incluyendo a personal sanitario, en un bombardeo confirmado por el Ejército israelí.

Por su parte, fuentes del personal hospitalario, entre los que se encuentran profesionales gazatíes y británicos, han denunciado que las fuerzas israelíes llevaron a cabo dos bombardeos con drones militares contra el ala quirúrgica del hospital poco después de la medianoche y que los proyectiles también provocaron daños graves en el complejo de quirófanos, que quedó fuera de servicio.

Según informó el hospital, los seis fallecidos en el ataque fueron un menor de 13 años, un médico de 52 y otros cuatro varones con edades comprendidas entre los 53 y los 27 años.

El Ejército dice que el objetivo del ataque era un líder de Hamás

El Ejército israelí señaló en un comunicado que durante la noche, «las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y el Shin Bet atacaron a un terrorista de alto rango de Hamás y a terroristas adicionales del ala militar de Hamás, mientras operaban dentro del Hospital Nasser, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza».

En concreto, según el comunicado, el objetivo del ataque era Muhamad abu Ismail, identificado como el presunto comandante de la Brigada de Jan Yunis de Hamás y a quien el mando castrense señala como el encargado de «supervisar las actividades» de la brigada y la «planificación y ejecución» de ataques contra las tropas israelíes, y «responsable de mantener a numerosos rehenes en cautiverio a lo largo de la guerra».

Sin embargo, el nombre de Abu Ismail no aparece entre los fallecidos identificados en la morgue el Hospital Naser.

Ataque pese al alto el fuego en vigor

Pese a que la nota del Ejército israelí afirma que se tomaron «medidas para reducir los daños a los civiles» como el uso de «municiones de precisión y vigilancia aérea», el personal del hospital, en el que unos 800 pacientes se encontraban ingresados en el momento del ataque, denunció no haber recibido ningún tipo de advertencia u orden de evacuación.

«Atacar un centro médico -donde hay pacientes que reciben tratamiento y equipos que cumplen con su labor humanitaria y profesional- constituye un grave atentado contra el sistema sanitario y una violación flagrante de las leyes y convenciones internacionales que garantizan la protección de las instalaciones médicas, su personal y los pacientes», denunció en un comunicado el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

El ataque se produjo pese a que presuntamente impera un alto el fuego en la Franja desde hace más de un año.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a más de 1.600 gazatíes y herido a otros 5.878, en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción causada en Gaza y la muerte de más de 74.600 palestinos desde octubre de 2023.