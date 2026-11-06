¿Fin de cervezas artesanales? Pasarían de $7.000 a $15.000 por tributaria: alerta en licoreras

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La reforma tributaria del Gobierno De la Espriella despertó las alertas en la industria licorera de Colombia. A propósito, Diego Angelillis, gerente de la Industria Licorera de Caldas, Juan Martín González, presidente de Dislicores, y Alejandro Manotas, empresario y creador de ‘Menchas beer’ estuvieron en 6AM W para analizar el impacto económico sobre el sector.

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