¿Fin de cervezas artesanales? Pasarían de $7.000 a $15.000 por tributaria: alerta en licoreras
¿El fin de las cervezas artesanales? Industria licorera alerta por impacto de reforma tributaria
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La reforma tributaria del Gobierno De la Espriella despertó las alertas en la industria licorera de Colombia. A propósito, Diego Angelillis, gerente de la Industria Licorera de Caldas, Juan Martín González, presidente de Dislicores, y Alejandro Manotas, empresario y creador de ‘Menchas beer’ estuvieron en 6AM W para analizar el impacto económico sobre el sector.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...