Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 nov 2026 Actualizado 16:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WEconomía

¿Fin de cervezas artesanales? Pasarían de $7.000 a $15.000 por tributaria: alerta en licoreras

¿El fin de las cervezas artesanales? Industria licorera alerta por impacto de reforma tributaria

¿El fin de las cervezas artesanales? Industria licorera alerta por impacto de reforma tributaria

00:00:0007:21
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

La reforma tributaria del Gobierno De la Espriella despertó las alertas en la industria licorera de Colombia. A propósito, Diego Angelillis, gerente de la Industria Licorera de Caldas, Juan Martín González, presidente de Dislicores, y Alejandro Manotas, empresario y creador de ‘Menchas beer’ estuvieron en 6AM W para analizar el impacto económico sobre el sector.

Escuche las entrevistas completas aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0007:21
Descargar
Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado