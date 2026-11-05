Tres hombres judicializados tras hallazgo de motores con números alterados en Cúcuta

Cúcuta.

Tres hombres fueron judicializados en Cúcuta tras un allanamiento a un establecimiento comercial dedicado a la mecánica y la venta de autopartes, donde las autoridades encontraron tres motores con alteraciones en sus sistemas de identificación y un revólver con el número de serie borrado.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado 28 de octubre. Según la Fiscalía General de la Nación, dos de los motores tenían sus números de identificación eliminados mediante oxicorte, mientras que el tercero presentaba una numeración distinta a la registrada originalmente por el fabricante.

Durante la diligencia también fue incautado un revólver calibre 32, oculto en el cajón de una mesa de noche en una habitación utilizada por uno de los implicados.

De acuerdo con el ente acusador, el arma era apta para disparar y no contaba con el permiso de porte correspondiente.

Por estos hechos fueron capturados en flagrancia Fabio Hernán Suescún Mogollón, Luis Alfonso Jiménez Guerrero y José Dolores Jaimes Jaimes.

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata les imputó, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y falsedad marcaria.

Los tres hombres no aceptaron los cargos. Al finalizar las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Suescún Mogollón, mientras que los otros dos procesados deberán cumplirla en sus respectivos domicilios.