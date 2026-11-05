“Esto no puede volver a pasar”: dijo el Pulpito frente al apagón en el estadio General Santander. / Foto: Cortesía.

Cúcuta

Una noche cargada de emociones vivieron los hinchas del Cúcuta Deportivo, antes, durante y después del encuentro contra Independiente Santa Fe. La victoria del onceno Motilón no fue la única protagonista de la noche, pues una falla eléctrica en el Coloso de Lleras, obligó al retraso del pitazo inicial.

En diálogo con Caracol Radio, uno de los hinchas más fieles del Doblemente Glorioso, el ‘Pulpito’, contó cómo vivieron el inesperado momento en el que el escenario deportivo quedó completamente a oscuras, justo cuando el árbitro se disponía para el inicio del partido.

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“Ya se iba a iniciar, ya el árbitro iba a dar el pitazo para iniciar el partido cuando ¡pum!, quedamos a oscuras. Entonces nosotros pensamos que era algo de uno o dos minutos, pero cuando nos dimos cuenta esto se alargó: 10, 15, 20, 25, 30, 35, hasta 40 minutos”, recordó Pulpito.

Pulpito relató la incertidumbre de los hinchas durante el apagón

La demora presentada para restablecer el servicio de energía comenzó a crear preocupación entre los aficionados. Algunos decidieron abandonar el estadio; otros, por el contrario, comenzaron a alentar a su equipo antes de iniciar el juego.

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“Uno como hincha, empieza a ponerse nervioso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Los hinchas al lado mío me decían: ‘Pulpito, ¿qué está pasando? Esto no es normal’”, relató durante la entrevista.

Sin embargo, y pese a la incertidumbre, destacó el comportamiento de los aficionados, quienes permanecieron en las tribunas a la espera de que se restableciera el servicio eléctrico.

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“Los hinchas somos tan nobles que no nos movimos del estadio. Seguimos disfrutando. Yo empecé a gritar, como animándolos, que tranquilos, que la luz tiene que llegar”, manifestó.

“Esto no puede volver a pasar”: el llamado a los responsables del estadio

Pero más allá de lo sucedido, para el Pulpito es lamentable que una situación como esta se presente en el estadio General Santander. En una ciudad donde sus habitantes, a pesar de los altibajos de su equipo, siempre lo acompañan.

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“Los ojos del fútbol estaban pendientes de este partido, nacional e internacionalmente. Entonces, esto no puede pasar. Si hay algunos errores, hay que corregirlos, que no vuelva a pasar”, enfatizó.

Hizo un llamado a los dirigentes y responsables de la infraestructura para que se revisen las fallas y se adopten las medidas necesarias para evitar que un episodio similar vuelva a repetirse.