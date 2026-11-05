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05 nov 2026 Actualizado 11:08

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Cúcuta

Designados defensores del pueblo para Norte de Santander y Ocaña

La defensa de la población civil en las zonas de conflicto una de las tareas encomendadas a los nuevos funcionarios

Raul Palacios

Cúcuta
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Norte de Santander

La Defensoría del Pueblo designó en las últimas horas los dos nuevos defensores que tendrá Norte de Santander en la región y en el municipio de Ocaña.

Iris Marín titular de ese despacho tomó los juramentos de los funcionarios que estarán al frente de estos cargos, Laura Yulieth Castro Niño y Dayron Dannylo Reyes Quintero.

Los nuevos profesionales tienen el reto de atender la problemática de derechos humanos que se tiene en esta zona del país, el desplazamiento forzado, atención a las víctimas y el movimiento migratorio que tiene el departamento.

La nueva defensora tiene mas de doce años en el ejercicio de su trabajo profesional como abogada y desempeñándose en diversos cargos en el Sistema de Naciones Unidas y Consejo Noruego.

El defensor del pueblo de Ocaña es oriundo de la región del Catatumbo, docente, investigador, asesor de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, entre otros.

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