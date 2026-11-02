Desmantelan red de falsificadores de dinero en Antioquia: incautaron más de 600.000 dólares falsos

Medellín

Una organización criminal dedicada a la fabricación y comercialización de dinero falso fue desmantelada en Antioquia durante un operativo de la Policía Nacional que permitió la captura de cuatro personas y la incautación de más de 600.000 dólares falsificados, que estaban listos para ser puestos en circulación.

La operación, denominada ‘Talero’, fue adelantada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Las autoridades realizaron cuatro allanamientos simultáneos en Medellín y Sopetrán, donde descubrieron una fábrica clandestina utilizada para producir grandes cantidades de billetes falsos, tanto colombianos como extranjeros.

Así operaba la red de falsificadores de dinero en Antioquia

De acuerdo con las investigaciones, la organización dirigía sus actividades ilegales desde Medellín y utilizaba negocios relacionados con las artes gráficas para ocultar la fabricación de dinero falso. Mientras que la producción de los billetes se realizaba en una instalación clandestina ubicada en zona rural de Sopetrán, municipio del Occidente antioqueño.

Los integrantes de la estructura tenían conocimientos especializados en litografía, lo que les permitía adquirir materiales y equipos de impresión sin levantar sospechas.

Una vez fabricado, el dinero falso era entregado a intermediarios que se encargaban de distribuirlo hacia distintas regiones del país. Para transportarlo, utilizaban empresas de servicio público de pasajeros, buscando evadir los controles de las autoridades en las carreteras.

Incautaciones y capturas

Durante los allanamientos, los investigadores encontraron 601.777 dólares estadounidenses falsificados, una imprenta litográfica industrial, dos armas de fuego, dos armas traumáticas, cinco celulares y tres computadores portátiles.

Además, señaló que los dispositivos electrónicos incautados serán sometidos a análisis forenses para identificar posibles compradores, intermediarios y distribuidores vinculados con la comercialización del dinero falso en Colombia.

Los cuatro presuntos integrantes de la organización fueron capturados mediante órdenes judiciales y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Según las autoridades, deberán responder por los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.