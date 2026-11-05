Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 5 de noviembre de 2026

El dólar estadounidense es usado recurrentemente en la economía venezolana. Pese a que el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa internacional es utilizada de forma habitual.

Por lo mencionado anteriormente es que el Banco Central de Venezuela (BCV) publica diariamente la cotización oficial del dólar, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Banco Central de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este jueves 5 de noviembre se ubicará en 894,88 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 4 de noviembre de 2026 permite entender que la divisa decrece 1,67 bolívares venezolanos frente al divisa extranjera.

El BCV aparte de fijar la tasa oficial del dólar, menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este jueves:

Euro (EUR): 1.006,03 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 134,13 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,89 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 11,01 bolívares (VES).

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Banco de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Mercantil:

Compra: 895,25 // Venta: 893,26

BBVA Provincial:

Compra: 893,21 // Venta: 893,26

Banesco:

Compra: 939,80 // Venta: 950,56

BanCaribe:

Compra: 977,61 // Venta: 994,44

R4:

Compra: 988,98 // Venta: 991,90

Otras instituciones:

Compra: 925,09 // Venta: 954,52

Estos datos son los valores ponderados entregados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 96,67 dólares, lo que representa un incremento de 2% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 97,70 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 93,50 dólares.

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Antecedentes penales Venezuela

El certificado de antecedentes penales puede solicitarse de forma virtual y gratuita a través del portal habilitado por las autoridades venezolanas. No obstante, la plataforma permite realizar el trámite de acuerdo con el último dígito del documento:

Lunes: 1 y 6.

1 y 6. Martes: 2 y 7.

2 y 7. Miércoles: 3 y 8.

3 y 8. Jueves: 4 y 9.

4 y 9. Viernes: 5 y 0.

Para obtener el certificado, siga los siguientes pasos:

Ingrese al portal oficial del Consulado de Venezuela o acceda directamente al siguiente enlace: http://certificacioninternacional.mijp.gob.ve/paginas/CU_normas/

o acceda directamente al siguiente enlace: http://certificacioninternacional.mijp.gob.ve/paginas/CU_normas/ Inicie sesión con su usuario o regístrese si aún no tiene una cuenta.

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