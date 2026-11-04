“Viene a cobrar viejos dolores”: José Félix Lafaurie sobre enfrentamiento con MinAgricultura

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El presidente del gremio ganadero Fedegan, José Félix Lafaurie, estuvo en 6AM W de Caracol Radio explicando a Julio Sánchez Cristo a qué considera que se debió el sonado choque que tuvo con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante una reunión oficial de la cartera.

Le podría interesar: “No siembren arroz, no es rentable”: polémica propuesta de MinAgricultura

Además de relatar lo ocurrido en la sonada reunión en la que se produjo el choque, Lafaurie explicó por qué considera que el jefe de la cartera tiene una rencilla personal en su contra.

¿Qué pasó en la reunión con el ministro de Agricultura?

José Félix Lafaurie aseguró que asistió a la reunión programada por el Ministerio con todos los actores en la cadena cárnica, previo a otro encuentro que ya habían sostenido y a una carta que había enviado a la cartera dando cuenta de una mafia clandestina para el sacrificio informal de animales.

Lea también: “No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo”: MinAgricultura

De acuerdo con el líder gremial, desde la llegada de Indalecio Dangond al evento, su inconformidad era notoria. Asegura Lafaurie que el ministro procedió a lanzar afirmaciones “agresivas” durante su presentación.

Según el presidente de Fedegán, el ministro afirmó que el consumo de carne de res no ha aumentado frente al consumo de pollo, por el mal manejo del Fondo Nacional del Ganado. Además, criticó el gasto de un billón de pesos y anunció una auditoría al gremio.

Noticia en desarrollo.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 21:07 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio en vivo: