Dólar HOY 4 de noviembre de 2026 en Colombia: la divisa USD inicia la jornada por encima de $3.200

El dólar estadounidense es la divisa con más movimiento en el mercado internacional y desempeña un papel clave en la importación y exportación de productos. Por ello motivo es que las variaciones en su cotización afectan a distintas áreas de la economía colombiana, motivo por el que su comportamiento es monitoreado diariamente por ciudadanos, empresarios e inversionistas.

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Dólar TRM

Para este 4 de noviembre, la divisa internacional inicia la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.182,99 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 3 de noviembre de 2026, se permite entender que la moneda extranjera comienza la jornada del miércoles con un crecimiento de la divisa del 52,6 pesos colombianos.

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Valor dólar hoy Colombia

Los valores de compra y venta en las casas de cambio se definen de manera independiente. Para este 4 de noviembre, las cotizaciones de la divisa en las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,141 - Venta a $3.224

Compran a $3,141 - Venta a $3.224 Cali: Compran a $3.100 - Venta a $3.265

Compran a $3.100 - Venta a $3.265 Cúcuta: Compran a $3.210 - Venta a $3.260

Compran a $3.210 - Venta a $3.260 Medellín: Compran a $3.087 - Venta a $3.203

Compran a $3.087 - Venta a $3.203 Pereira: Compran a $3.140 - Venta a $3.220

En las transacciones de cambio el precio de venta suele ser mayor que el de compra; por ello se recomienda comparar las tasas, antes de realizar cualquier operación.

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Real brasileño

El real brasileño es la moneda oficial de Brasil y se distingue a nivel mundial por su característico diseño con animales nativos de la biodiversidad del país inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $592,68 pesos colombianos. Lo que en comparación a datos anteriores, representa un crecimiento de $0,20 pesos colombiano y una variación del 0.03%.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense es la moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. Para este miércoles 4 de noviembre, la divisa se encuentra con una cotización de $2.324,76 pesos colombianos, lo que, frente a su anterior informe, registró un incremento de $37,22 pesos colombianos, equivalente al 1,63%

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 101,97 dólares, lo que representa una baja del 2,44% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 104,94 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 100,89 dólares.

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Bitcoin hoy dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este miércoles, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 78.386 dólares, lo que representa una variación de 928 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda gana 1,23% de terreno.

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