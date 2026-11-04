Aerocivil confirma que fue superada la falla en el radar de El Dorado: afectaciones en aerolíneas

Transporte

La emergencia comenzó hacia las 12:40 de la tarde de este miércoles 4 de noviembre, cuando se presentaron problemas en los sistemas de visualización radar utilizados por los controladores aéreos. Fuentes confirmaron a Caracol Radio que las pantallas de la torre de control quedaron en negro, situación que obligó a detener las operaciones mientras se atendía la contingencia.

En su balance, Aerocivil explicó que, una vez identificada la falla, se activaron los protocolos técnicos y operacionales previstos para este tipo de situaciones, con el propósito de mantener la seguridad de los vuelos y reducir las afectaciones a los viajeros.

Para recuperar el servicio, la entidad indicó dispuso de un equipo especializado de controladores aéreos que se encargó de restablecer y cargar nuevamente los planes de vuelo que habían resultado afectados por casi dos horas. Según el reporte oficial, los sistemas ya presentan condiciones de estabilidad por ahora y, los despegues se estaban realizando con normalidad.

La situación también tuvo repercusiones en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro. Allí se había aplicado una medida preventiva que obligaba a los aviones a mantener mayor distancia entre sí durante sus vuelos, lo que reducía la capacidad de operación. Aerocivil confirmó que esta restricción fue levantada y que las operaciones en esta terminal también se desarrollan con normalidad.

Las aerolíneas reportan cancelaciones y retrasos

Aunque la autoridad aeronáutica informó que la falla fue superada, las consecuencias de la contingencia todavía se sienten en los itinerarios de algunas compañías.

LATAM confirmó a Caracol Radio la cancelación de ocho vuelos, equivalentes a 16 frecuencias, con afectaciones en rutas desde y hacia Medellín, Barranquilla, Pereira, Cali, Riohacha y Montería. La aereolínea aseguró que los pasajeros afectados podrán ser reubicados en otros vuelos sin ningún costo adicional y recomendó comunicarse directamente con la aerolínea para gestionar el cambio que podría estar entre hoy y mañana.

Por su parte, CLIC confirmó la cancelación de diez vuelos debido a esta misma situación. La compañía indicó que el proceso de reasignación de los pasajeros podría tardar entre este miércoles y el jueves.

Wingo también reportó demoras en sus vuelos como consecuencia de las afectaciones en la operación aérea.

¿Qué deben hacer los pasajeros afectados?

La recomendación de Aerocivil es que los viajeros se comuniquen directamente con sus respectivas aerolíneas para verificar el estado actualizado de sus vuelos, conocer posibles cambios en los horarios y consultar las alternativas disponibles si su itinerario fue cancelado o presenta retrasos.

La entidad aseguró que mantendrá el monitoreo técnico y operacional mientras se completa la normalización del servicio aéreo.