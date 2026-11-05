Controladores advierten riesgo aéreo por fallas repetidas en radares y exigen respuestas a Aerocivil

La Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (ACDECTA) aseguró que este tipo de episodios de fallas en los radares no son nuevos y que ya había informado a la Aeronáutica Civil sobre las dificultades que se vienen presentando. Ahora, tras la contingencia de este miércoles, el gremio advierte que la repetición de estas fallas representa un riesgo latente para la seguridad operacional y reclama inversiones para modernizar los sistemas de control aéreo.

De acuerdo con la explicación de ACDECTA, el problema no se limitó a las operaciones del aeropuerto El Dorado. El sistema comprometido presta servicios en una región que comprende aproximadamente desde Aguachica, al sur del Cesar, hacia el sur del territorio nacional.

Además, la información de vigilancia que suministra es utilizada por otras salas de control de aproximación que están interconectadas. Esto significa que una falla en este punto puede afectar la gestión del tráfico aéreo en diferentes zonas del país.

La asociación también advirtió que durante la contingencia se limitó la capacidad para recibir y gestionar, en condiciones habituales, aeronaves procedentes de espacios aéreos vecinos, incluidos los vuelos internacionales que atraviesan Colombia sin aterrizar en el territorio nacional.

Advertencia por riesgo para la seguridad aérea

ACDECTA explicó que la aviación cuenta con procedimientos para responder a este tipo de fallas. Sin embargo, cuando los sistemas tecnológicos presentan interrupciones o funcionan de manera limitada, los controladores deben gestionar el tráfico aéreo bajo condiciones más exigentes.

Según el presidente de la asociación, Alexander Pérez, estas contingencias aumentan la dependencia de la experiencia y capacidad de respuesta individual de los controladores, generan mayores cargas de trabajo y reducen la eficiencia y continuidad de los servicios.

En ese orden de ideas, el gremio considera que la repetición de estos episodios representa un riesgo latente para la seguridad operacional. Su advertencia no significa que se haya presentado un accidente, sino que las condiciones en las que deben trabajar los controladores se vuelven más exigentes cuando no cuentan con todos los sistemas tecnológicos disponibles.

La asociación también destacó el trabajo de los controladores de tránsito aéreo, quienes continúan prestando sus servicios incluso bajo estas condiciones, aplicando los procedimientos establecidos para proteger la seguridad de las aeronaves.

Las fallas ya habían sido reportadas a Aerocivil

Uno de los puntos centrales de la denuncia es que, según ACDECTA, los problemas no aparecen por primera vez. La organización aseguró que ya había puesto en conocimiento de la Aeronáutica Civil las dificultades relacionadas con estos sistemas, mediante canales internos y oficiales, derechos de petición e informes técnicos.

Estas comunicaciones buscaban identificar los puntos críticos y promover soluciones para evitar que las contingencias se repitieran. Sin embargo, después de lo ocurrido este miércoles, los controladores insisten en que no es suficiente con reparar los equipos cada vez que se presenta una avería.

Aunque reconocieron las labores del personal de soporte técnico aeronáutico, conocido como ATSEP, encargado de atender este tipo de problemas, señalaron que se necesitan intervenciones de fondo para mejorar la confiabilidad de los sistemas.

¿Qué le están exigiendo a Aerocivil?

La principal solicitud de ACDECTA es que se adelante una modernización tecnológica de las salas de control de área y aproximación del país. Esto implica actualizar tanto los equipos físicos (hardware) como los programas y herramientas informáticas (software) utilizados para gestionar el tránsito aéreo.

También reclaman fortalecer los sistemas de respaldo o redundancia. En términos sencillos, esto significa contar con herramientas alternativas que permitan mantener los servicios cuando los equipos principales presentan fallas, sin depender exclusivamente de un solo sistema.

Pero las exigencias no terminan en la tecnología. La asociación también pide fortalecer la gestión técnica y organizacional de Aerocivil, especialmente en las dependencias responsables de los servicios aeronáuticos.

En ese sentido, plantea que los cargos de alta dirección relacionados con estas funciones estén ocupados por profesionales con los conocimientos y la experiencia que requieren esas responsabilidades, y que se privilegie la idoneidad técnica por encima de consideraciones políticas.

ACDECTA manifestó su disposición de trabajar con Aerocivil y los equipos técnicos para identificar y analizar las fallas, así como impulsar medidas que permitan prevenir nuevas contingencias.