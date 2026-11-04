Empieza la Cumbre Iberoamericana: Javier Milei acude a Madrid

La Cumbre Iberoamericana abre este miércoles en Madrid con los ojos puestos en el presidente argentino, Javier Milei, férreo crítico del anfitrión, el socialista Pedro Sánchez, quien se juega en las elecciones de este mes la permanencia al frente del gobierno español.

Además de Milei, a esta 30.ª Cumbre Iberoamericana asistirán otros representantes de la derecha de una América Latina escorada actualmente hacia ese lado del espectro político, como el chileno José Antonio Kast, la costarricense Laura Fernández, el boliviano Rodrigo Paz y el hondureño Nasry Asfura.

Y se ausentarán los principales rostros de la izquierda regional: el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, recién reelecto, y la mexicana Claudia Sheinbaum, que recientemente dio por zanjada una crisis diplomática con Madrid luego de que el rey Felipe VI reconociera que hubo “mucho abuso” durante la conquista.

Es una cumbre “incómoda” para Sánchez, por los presidentes que vienen, el hecho de que “lo pilla en campaña (...) y ocurre justo después del accidente” de tren de Urda que dejó 69 muertos, estimó a la AFP Anna Ayuso, experta en Latinoamérica del centro de reflexión CIDOB de Barcelona.

La cita busca relanzar este espacio que incluye a 19 países latinoamericanos, España, Portugal y Andorra tras años de capa caída, pero su atención estará centrada en Milei.

El argentino ha visitado varias veces territorio español desde que llegó a la presidencia a finales de 2023, pero sin verse ni con el rey ni con Sánchez.

Esta ocasión no será distinta, ya que más allá de la cumbre no hay previstos encuentros bilaterales ni con el jefe del Estado ni con el del ejecutivo, según fuentes del gobierno español.

“Dictador” y “ladrón”

El dirigente ultraliberal estuvo hace apenas dos semanas en Madrid, donde calificó a Sánchez de “impresentable dictador”, “ladrón” y “corrupto”, al tiempo que llamó a los españoles “a sacar a los socialistas a patadas” en las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.

El gobierno español rechazó los “insultos y calumnias” de Milei, mientras Sánchez, quien se proclamó con orgullo un “zurdo” —palabra que usa el argentino para criticar a los militantes de izquierda—, aprovechó para comparar la situación económica de Argentina y España y concluir que “las motosierras y los tijeretazos (...) no construyen nada, sino que destruyen”.

Milei, que ya en 2024 provocó una crisis diplomática con España al llamar en Madrid “corrupta” a la esposa de Sánchez, investigada por tráfico de influencias, ha aprovechado sus visitas para respaldar a la extrema derecha española y a la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, figura de la derecha conservadora.

Las encuestas prevén para el 29 de noviembre una victoria de la derecha sobre los socialistas de Sánchez, aunque sin mayoría absoluta, por lo que necesitaría el apoyo de la extrema derecha para conseguir formar gobierno.

De todas maneras, Anna Ayuso descarta una escena similar a la cumbre de 2007 cuando el rey Juan Carlos I le espetó “¿por qué no te callas?” al venezolano Hugo Chávez, toda vez que no espera una salida de tono de Milei frente a Felipe VI, una figura más formal que inspira respeto en América Latina.

IA y desastres naturales

En definitiva, siete presidentes latinoamericanos participarán en la cumbre en Madrid, que se abrirá con una ceremonia oficial la tarde del miércoles, para luego realizar su plenario la mañana del jueves.

Otra ausencia destacada será la de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

Pese a esta reducida participación al más alto nivel, el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, ha augurado que esta será la cumbre de “mayor impacto” de “los últimos 20 años”, más aún viniendo de la anterior, en Ecuador, a la que solo asistieron cuatro presidentes y que no tuvo declaración final por falta de acuerdo.

En esta oportunidad, sí habrá una declaración “contundente”, en palabras de Allamand, además de acuerdos en cuestiones como inteligencia artificial y cooperación ante desastres naturales.

El primero fomentará la cooperación en la región para desarrollar modelos de lenguaje alimentados con datos en español y no en inglés, como actualmente.

Y el segundo, creará una red para actuar con mayor eficacia y celeridad ante desastres naturales, como por ejemplo los recientes terremotos en Venezuela.