ONU Mujeres y sector privado apuestan por el talento femenino para fortalecer la economía del país

Colombia

‎El encuentro “Liderazgo, Mujeres y Competitividad” realizado en el Hotel Tequendama, contó con la participación de ONU Mujeres, la Embajada de Suecia, la iniciativa Por y Para Todas las Mujeres y las Niñas, Women’s Empowerment y Pacto Global Red Colombia. Además de las intervenciones de representantes del Ministerio de Tecnología, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Minas y Energía, esto con el objetivo de fomentar el diálogo entre distintos comercios y fortalecer la participación de las mujeres en los sectores de la economía.

‎Durante la jornada se analizaron diferentes oportunidades para fortalecer la formación, el acceso al empleo, el liderazgo y la participación de las mujeres en las decisiones que definirán el futuro del sector de infraestructura, construcción y transporte, el sector minero energético y el de digitalización.

‎Además se abordó la importancia de construir alianzas entre el Gobierno, las empresas y otros actores para avanzar hacia soluciones concretas.

María Inés Salamanca, delegada de la ONU Mujeres en Colombia Ampliar María Inés Salamanca, delegada de la ONU Mujeres en Colombia Cerrar

‎¿Cuál es la situación actual del país?

La representante de ONU Mujeres en Colombia, María Inés Salamanca, inició el encuentro mencionando que el crecimiento económico sostenible de Colombia requiere aprovechar el talento, las capacidades y el liderazgo de las mujeres.‎ Esto debido a que:

En el sector de construcción : las mujeres representan apenas el 13% del empleo en cinco grandes proyectos de infraestructura vial del país.

: las mujeres representan apenas el del empleo en cinco grandes proyectos de infraestructura vial del país. En el sector minero : solo el 14,5 % de las personas empleadas en explotación de minas y canteras son mujeres.

: solo el de las personas empleadas en explotación de minas y canteras son mujeres. En el sector de digitalización y tecnología : apenas el 25% del personal dedicado al desarrollo de software en la industria tecnológica está conformado por mujeres.

: apenas el del personal dedicado al desarrollo de software en la industria tecnológica está conformado por mujeres. En el sector energético : las mujeres ocupan únicamente el 30% de los cargos de alta gerencia en el sector eléctrico.

: las mujeres ocupan únicamente el de los cargos de alta gerencia en el sector eléctrico. En el sector de transporte: solo el 3,8% de quienes conducen vehículos en 16 sistemas de transporte público de pasajeros son mujeres.

Ampliar Cerrar

Con estas cifras crece la preocupación del sector privado para transformar las realidades de las mujeres y poder fomentar el motor de la competitividad, el empleo, la innovación y el desarrollo sostenible.

“El crecimiento económico sostenible de Colombia requiere aprovechar plenamente el talento, las capacidades y el liderazgo de las mujeres”, comentó María Inés Salamanca.

Igualmente, Victor Hugo Malagón, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, destacó la importancia del talento y liderazgo femenino en los sectores de la economía, ya que de esta forma se cierran brechas, se fortalece la innovación, la productividad y la participación de las mujeres.

“Sus recomendaciones sectoriales, son una oportunidad para pasar de los compromisos a acciones concretas, a identificar barreras para consolidar modelos de negocio más competitivos, más inclusivos, más sostenibles”, comentó Victor Hugo, director de Pacto Global Red Colombia.

Le puede interesar: La estrategia “Más empleo para Mujeres” impulsa el acceso a empleo formal femenino

Una Colombia más inclusiva, competitiva y sostenible

El jefe de cooperación de la Embajada de Suecia en Colombia, también compartió los retos y desafíos que tiene la desigualdad económica y laboral en el país, ya que la igualdad de género no es solamente una cuestión de derechos:

“Cuando las mujeres acceden a empleos de calidad, crean empresas, lideran organizaciones y participan en la toma de decisiones, las empresas son más fuertes, las comunidades más resilientes y las economías más dinámicas”, destacó Staffan Smedvy, jefe de la Embajada de Suecia.

El análisis desagregado de los datos, demostró que el rol de las mujeres en el sector del cuidado presenta cifras preocupantes que requieren mayor atención. María Isabel Ulloa, presidenta de la Red PRO y directora ejecutiva de ProPacífico, comentó lo siguiente:

“El 92% de las jóvenes que no estudian y trabajan se dedican a través del hogar. De las mujeres casi 10.2 millones están por fuera del mercado laboral y casi un millón de mujeres quieren y pueden trabajar, pero no buscan empleo”.

Teniendo en cuenta esto, una de las acciones planteadas en el encuentro, va de la mano con la formación educativa para las mujeres, con el objetivo de reducir las brechas laborales y las cifras de mujeres a cargo del cuidado en sus hogares. Esto con el fin de potenciar la generación de empleo en diferentes sectores y aumentar la competitividad.

¿Cuál es el siguiente paso?

A partir del análisis de los datos, la invitación que realiza la representante de ONU Mujeres es a mirar estas cifras no solo como un desafío, sino que estos resultados puedan generar acciones y medidas concretas, que deben ser atendidas por todos los sectores.

El liderazgo, el compromiso y las alianzas, son los tres componentes necesarios para combatir esta problemática y hacer una mayor apuesta al crecimiento económico del país, ya que “sin el cierre de brechas no hay desarrollo”, afirmó María Isabel Ulloa, presidenta de la Red PRO.

De modo que, cuando una empresa reconoce, incorpora y potencia el talento de las mujeres, amplía sus perspectivas y fortalece la capacidad para responder a los desafíos de una sociedad.

También puede leer: MinAgricultura destaca el aporte de 6,1 millones de mujeres rurales en Colombia