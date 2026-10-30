La estrategia “Más empleo para Mujeres” impulsa el acceso a empleo formal femenino

Más de mil mujeres vulnerables de Antioquia han accedido a empleos formales. Foto: Gobernación de Antioquia.

Medellín, Antioquia

Un total de 1.011 mujeres han conseguido empleo formal en Antioquia a través del programa Más Empleo para Mujeres Una iniciativa liderada por la Gobernación que busca facilitar el acceso al mercado laboral de quienes enfrentan mayores barreras de contratación.

El resultado representa el cumplimiento del 50 % de la meta departamental de generar 2.000 oportunidades laborales en las nueve subregiones de Antioquia. Así lo anunció el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona durante el VI Simposio Internacional de Economía y Género, organizado por el Politécnico Grancolombiano.

De acuerdo con el balance presentado, 602 de las mujeres contratadas son jefas de hogar. Además, 6.741 han recibido orientación laboral y 6.261 han participado en procesos de intermediación para facilitar su vinculación al empleo.

Econordeste abrió oportunidades para mujeres indígenas y mayores de 40 años

Uno de los avances recientes del programa es la vinculación de Econordeste S. A. S., empresa ubicada en Remedios, que se convirtió en la primera compañía del Nordeste antioqueño en sumarse a esta estrategia. La empresa, dedicada a la gestión y aprovechamiento de residuos, vinculó formalmente a 16 mujeres, entre ellas integrantes de comunidades indígenas Emberá Katío, jóvenes y mujeres mayores de 40 años.

La secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera Tobón, destacó que esta iniciativa permite conectar la actividad productiva con la inclusión laboral y la autonomía económica de las mujeres. Actualmente, 156 empresas participan en el programa, que busca reducir las brechas de género en el mercado laboral.

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El programa Más Empleo para Mujeres en Antioquia es desarrollado por la Gobernación, a través de la Secretaría de las Mujeres, en alianza con las cajas de compensación Comfama y Comfenalco. Por sectores económicos, las actividades agropecuarias e industriales concentran el 28,78 % de las contrataciones realizadas hasta la fecha.

Con más de mil vinculaciones laborales alcanzadas, la iniciativa continúa avanzando hacia su objetivo de generar 2.000 empleos, promoviendo el acceso de mujeres en condiciones de vulnerabilidad a ingresos estables, protección social y mayor independencia económica.