María C. Lacouture analizó el poder del Congreso de EE.UU. y sus efectos en la relación con Colombia

A pocas horas de conocer los resultados de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, María Claudia Lacouture, presidente de la Cámara de Comercio Colombo Americana, pasó por los micrófonos de Hora 20 y afirmó que los primeros resultados no son muy confiables aún.

“El número de personas que han votado previamente al día de elecciones, que es un número muy relevante, 58 millones de personas, que definitivamente, y como se ha visto en las historias anteriores de las elecciones, normalmente los que votan anticipadamente son más demócratas que republicanos. Los republicanos votan más el día de las elecciones. Y en ese sentido, pues también hay que esperar”, dijo.

Asimismo, detalló que es de suma importancia el momento de las elecciones y la favorabilidad del gobierno actual. “Eso marca siempre una connotación sobre todo en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde se está viendo un descontento con la economía y eso puede mover mucho más hacia los demócratas en la Cámara y si eso es así pues también vamos a tener acciones importantes de toma de decisión desde la Cámara que son relevantes para Estados Unidos y también y hay que decirlo para la relación con Colombia”.

En cuanto al panorama que se puede esperar en términos de presupuestos en la Cámara, Lacouture explicó que una buena relación con la Casa Blanca puede quedarse sin recursos si no tiene el respaldo del Congreso. Y una relación difícil con la Casa Blanca puede encontrar continuidad en el Congreso.

“El Congreso es ese contrapeso en ciertas áreas que son importantes para Colombia y que definitivamente le genera un equilibrio en temas como cooperación, que es uno de los más importantes, el tema del presupuesto”, dijo, subrayando que para el tema de aranceles, si bien no es determinante porque están liderados por el Gobierno, sí genera acciones de audiencia y debate, y puede quitarle la facultad al presidente, y exigir que se pueda generar cambios en las acciones que hoy en día se están presentando frente a los aranceles.

Por otro lado, afirmó que “si se da una mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, de parte de demócrata, se podría entrar en un proceso de audiencias y debates y podría llevar a quitar facultades obviamente que el presidente puede vetar”.