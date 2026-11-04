Coosalud vuelve a manos de sus antiguos directivos: terminó la intervención de la Supersalud

EPS Coosalud ha autorizado más de 19.300 cirugías en el primer mes de su nueva interventoría

Salud

Coosalud EPS vuelve a manos de sus antiguos directivos. Este martes se concretó la entrega de la entidad por parte del agente interventor, luego de que el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenara suspender la intervención forzosa administrativa que había sido impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud en noviembre de 2024.

La decisión pone fin a la administración estatal que se mantenía sobre la EPS desde hace casi dos años. Con la entrega, Jaime González Montaño y Natalia Largo González retoman la administración y representación legal de la entidad, en cumplimiento de la orden judicial.

El Tribunal tomó esta decisión el pasado 29 de octubre, dentro de una acción popular, al ordenar la suspensión provisional de las medidas con las que la Supersalud había intervenido y posteriormente prorrogado la administración de Coosalud.

¿Por qué se ordenó suspender la intervención?

La intervención comenzó el 22 de noviembre de 2024, cuando la Supersalud tomó el control de la EPS en medio de cuestionamientos sobre su situación financiera, administrativa y la prestación de los servicios de salud.

Sin embargo, durante el proceso también surgieron cuestionamientos sobre los resultados de la intervención. El Tribunal Administrativo de Bolívar tuvo en cuenta los informes y advertencias de organismos de control sobre las dificultades financieras y administrativas de la entidad, así como las barreras que enfrentaban sus afiliados para acceder a los servicios.

Entre los problemas señalados estaban las demoras en las autorizaciones, las dificultades para conseguir citas especializadas y la entrega oportuna de medicamentos.

Con estos elementos, el Tribunal consideró que la intervención no había mostrado resultados satisfactorios para superar las dificultades de la EPS y ordenó suspender provisionalmente la medida y devolver su administración a quienes estaban al frente antes de la toma de posesión.

Es importante aclarar que se trata de una decisión provisional, mientras avanza el proceso judicial y se resuelve de fondo la acción popular. Por eso, no significa que ya exista una decisión definitiva sobre la legalidad de toda la intervención.

¿Qué pasará ahora con los afiliados de Coosalud?

La entrega de la EPS cambia quién está al frente de su administración, pero no elimina las obligaciones que tiene con sus usuarios. Coosalud debe seguir garantizando las citas, los tratamientos, los procedimientos médicos y la entrega de medicamentos.

La Procuraduría General de la Nación había advertido que los afiliados ya enfrentaban dificultades para acceder a consultas especializadas, autorizaciones, procedimientos y medicamentos. Por eso, pidió que el cambio de administración no se convierta en nuevas barreras de atención ni frene los pagos a hospitales, clínicas y demás prestadores de servicios.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que actuará como garante del cumplimiento de la decisión judicial y continuará ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre la EPS. También señaló que vigilará que los recursos del sistema de salud tengan una adecuada destinación.