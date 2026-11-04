Choque entre ministro de Agricultura y presidente de Fedegan

El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, aseguró que el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, le pidió abandonar una reunión que se desarrollaba con representantes de distintos gremios del sector agropecuario.

De acuerdo con Lafaurie, el episodio ocurrió durante un encuentro en el que participaban diversos actores del sector rural para abordar temas relacionados con la productividad y el desarrollo de las cadenas agropecuarias del país.

Según la versión del dirigente gremial, durante la reunión el ministro cuestionó el manejo de los recursos parafiscales administrados por Fedegán y solicitó explicaciones sobre el destino de una suma cercana a un billón de pesos.

La situación se tensó cuando Dangond habría anunciado la realización de una auditoría externa a la organización ganadera. En medio de un intercambio verbal entre las partes, el ministro le habría solicitado a Lafaurie retirarse del encuentro.

Lafaurie confirmó públicamente lo ocurrido y señaló que la petición fue formulada directamente por el titular de la cartera de Agricultura durante la reunión con los gremios del sector.