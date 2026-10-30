Milei y Trump bajo presión para rendir cuentas por escape de Flávio Bolsonaro

Mientras el gobierno brasileño pidió a la representante argentina explicar la implicación del gobierno de Javier Milei en la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, Argentina asegura que Brasil no ha hecho solicitudes. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Los presidentes Donald Trump y Javier Milei están bajo presión para explicar la participación de Estados Unidos y Argentina en la huida de Brasil del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro.

El hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro salió de Brasil clandestinamente tras perder la segunda vuelta electoral ante el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Luego de que sus pasaportes brasileños fuesen cancelados, ingresó por tierra a Argentina y abordó un jet privado rumbo a Florida, adonde llegó el miércoles 28 de octubre.

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Llamar a explicar

Su recorrido, lleno de incógnitas, agrava las crisis diplomáticas de Brasilia con Washington y Buenos Aires, que se viene registrando desde hace meses.

La cancillería brasileña convocó el jueves a la encargada de negocios de Argentina en Brasilia a “dar explicaciones” sobre la posible participación del gobierno del ultraliberal Milei en la huida, informó una fuente diplomática brasileña.

Fue un “procedimiento habitual”, indicó la fuente, que no reveló el contenido de la conversación.

Esa versión fue negada por el canciller argentino, Pablo Quirno: “Falso. No hubo ningún pedido de explicaciones”, escribió en X.

En Washington, congresistas del Partido Demócrata también pidieron al secretario de Estado, Marco Rubio, explicar si hubo coordinación con Buenos Aires para facilitar la fuga del senador.

El tercer pasaporte

Tras perder la segunda vuelta, Flávio Bolsonaro no reconoció la derrota y denunció un “fraude electoral”, pese a que los resultados fueron reconocidos por la corte electoral y su propio partido político.

Tenía sus pasaportes brasileños, incluido uno diplomático, cancelados por una investigación sobre lavado de dólares.

Según la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, embarcó el martes por la noche en un avión privado en Puerto Iguazú (noreste), 40 minutos después de haber ingresado a Argentina por vía terrestre desde la cercana frontera brasileña.

Según un documento del vuelo, Bolsonaro embarcó con un pasaporte italiano que tiene a su nombre.

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A pesar de que la justicia brasileña canceló los pasaportes nacional y diplomático que tenía Flávio Bolsonaro, el acta de vuelo da cuenta que el derrotado candidato utilizó un pasaporte italiano para huir a Florida (Estados Unidos). (Foto: Cortesía) Ampliar A pesar de que la justicia brasileña canceló los pasaportes nacional y diplomático que tenía Flávio Bolsonaro, el acta de vuelo da cuenta que el derrotado candidato utilizó un pasaporte italiano para huir a Florida (Estados Unidos). (Foto: Cortesía) Cerrar

Un alto funcionario del gobierno argentino negó que hubiera habido alguna irregularidad en su paso por el país.

No existían “impedimentos de Interpol”, declaró Diego Santilli, jefe del gabinete de ministros.

Al llegar a Florida el miércoles, luego de una escala en Ecuador, Flávio se declaró “el líder” de Brasil en una carta y afirmó que encabezará la oposición desde Estados Unidos.

A diferencia de la mayoría de los países, Argentina y Estados Unidos no han reconocido la victoria de Lula en las elecciones del domingo.

Las tensiones entre el gobierno del ultraliberal Milei y el del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva escalaron en agosto, cuando Brasil rebajó su representación diplomática en Argentina tras insultos del mandatario argentino a Lula.

Otro Bolsonaro aislado

Lula ganó sorpresivamente su cuarto mandato no consecutivo en la segunda vuelta electoral.

Trump calificó los comicios como una “desgracia”, pero evitó apoyar las pretensiones del senador de que era el verdadero “líder” de Brasil.

El candidato presidencial del Partido Liberal de Brasil, Flávio Bolsonaro, durante el segundo debate presidencial de Brasil. (Foto: Buda Mendes/Getty Images) / Buda Mendes Ampliar El candidato presidencial del Partido Liberal de Brasil, Flávio Bolsonaro, durante el segundo debate presidencial de Brasil. (Foto: Buda Mendes/Getty Images) / Buda Mendes Cerrar

La derecha brasileña tampoco ha respaldado las aspiraciones de Flávio Bolsonaro tras su partida.

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El presidente del Partido Liberal de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, dijo que “nadie aprobó la carta” en la que el excandidato autoproclamó su liderazgo y que el partido debía “seguir adelante”.

Por su parte, la senadora electa Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente Jair Bolsonaro, dijo que su marido pidió a la derecha un “momento de unión y no de buscar culpables”.

El exmandatario brasileño, aliado de Trump en el primer mandato presidencial, cumple arresto domiciliario condenado por un intento de golpe de Estado en 2022 tras perder la elección presidencial ante Lula.