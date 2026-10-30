Precio del petróleo escala por nuevas tensiones en Ormuz y Ucrania

Los precios del petróleo cerraron al alza impulsados por nuevos temores alrededor del crucial estrecho de Ormuz en Oriente Medio y el anuncio de que Ucrania reanudó ataques contra refinerías rusas.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre subió 2,40% a 117,64 dólares, un máximo desde inicios de mayo.

La referencia estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega el mismo mes ganó un 2,08% a 104,12 dólares.

“Los precios del petróleo hoy se sostienen por múltiples factores”, el primero “los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz”, resumió a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

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La situación en Ormuz

Las fuerzas armadas iraníes afirmaron que cuatro petroleros quedaron en llamas luego de que golpearan minas en Ormuz, la estratégica vía marítima comercial que Washington había anunciado como desminada en su mayor parte.

De su lado, la agencia marítima británica UKMTO reportó dos ataques a embarcaciones, sin que fuera posible determinar de inmediato si se trata de las anunciadas por Teherán.

Desde el inicio de la guerra, Irán reivindica el control del estrecho, por donde previamente al inicio del conflicto el 28 de febrero circulaba casi la quinta parte del crudo y gas natural licuado mundiales.

El optimismo del jueves, “generado por una posible reanudación del diálogo de paz entre Estados Unidos e Irán” se disipó, destacaron analistas de Briefing.com.

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Elecciones y ataques

El mercado está ahora a la espera de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

“El resultado del escrutinio podría ser menos importante que lo que pasará después”, con una alta prima de riesgo asociada a una posible nueva escalada, según Norman Liebke, analista de Commerzbank.

En paralelo, Ucrania habría “reanudado sus ataques contra refinerías rusas, lo que contribuye a que se sostengan los precios del crudo”, estimó Lipow.

Según Alexandre Novak, viceministro ruso de Energía, Kiev atacó el viernes tres refinerías rusas tras una pausa de varios días en este tipo de ataques.