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03 nov 2026 Actualizado 21:24

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Internacional

Trump anuncia recorte de más de 4.000 millones USD en ayuda militar para Israel

El presidente de Estados Unidos llegó a un acuerdo con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sobre la ayuda militar.

(Photo by Maâayan Toaf (GPO)/Handout/Anadolu via Getty Images)

(Photo by Maâayan Toaf (GPO)/Handout/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

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Adriana Medina

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Este martes 3 de noviembre, el presidente Donald Trump, dijo que planea cortar casi 4.000 millones de dólares anuales en ayuda militar y económica a Israel a finales de 2026, en una decisión tomada tras hablar con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Por su parte, Donald Trump llegó a un acuerdo con Netanyahu, quien fue el que Trump afirmó que Israel estaba de acuerdo con el fin de este programa, que comenzó en 2019 y se negoció en un memorando de entendimiento bajo su predecesor, Barack Obama, tres años antes.

Además, el presidente de Estados Unidos, planteó la posibilidad de la interrupción de la ayuda estadounidense a Israel, un tema que se ha interpuesto en la campaña de las elecciones intermedias, que se celebran este martes y en las que los republicanos se juegan el control del Congreso.

Trump y Netanyahu mantienen una estrecha alianza, y el republicano llegó a respaldar al israelí en las recientes elecciones legislativas, aunque ambos mantienen diferencias en cuanto a la guerra que EE. UU. e Israel lanzaron contra Irán hace más de ocho meses y cuyo proceso de paz permanece estancado.

El mandatario estadounidense, ha preferido dar margen a las negociaciones para poner fin al conflicto y ha afirmado que prefiere la vía del diálogo, aunque sin descartar acciones militares, mientras que el israelí continúa presionando por lanzar nuevos ataques.

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