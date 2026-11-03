MinHacienda a Álvaro Uribe: “no hemos solicitado hojas de vida a congresistas a cambio de votos”

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, respondió a un mensaje del expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, quien señaló en redes sociales: “Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al Ministro de Hacienda no solicitarlas. Copio al Representante Mateo Hidalgo”.

Ante ese mensaje, el jefe de la cartera de Hacienda, negó haber solicitado hojas de vida a cambio de votos, incluso afirmó que nadie del Centro Democrático le ha hecho esa insinuación.

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“Mi talante, señor ex Presidente, y el del gobierno que represento, nos impiden solicitar hojas de vida a los parlamentarios a cambio de su voto. Puedo afirmar con absoluta claridad que ni de su partido ni de ningún otro hemos recibido la más mínima insinuación o documento en ese sentido”, aseveró Gómez en sus redes sociales.

El jefe de la cartera de Hacienda agregó que este Gobierno es distinto: “responsable, transparente y ajeno a las malas prácticas que usted denuncia”.

De hecho, aseveró que con los congresistas con quienes ha conversado han escuchado con respeto “y sin exigir contraprestación alguna”.

Además, invitó al Congreso, a su partido y a todos los de la coalición de gobierno, “a discutir el articulado con la seriedad que exige la hora”. Esto, teniendo en cuenta que “la Ley de Rescate es el único camino viable para evitar el colapso de la República”, dada la magnitud del “desastre” que heredaron.

“Estamos ante una situación crítica”

En su mensaje en respuesta al exmandatario, el Ministro de Hacienda señaló que el país está en una situación crítica, “sin precedentes, que demanda un acuerdo nacional para impedir el peor de los escenarios: la quiebra del Estado colombiano”.

De hecho, agregó que “Colombia vive un momento histórico. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de salvar al país de la peor crisis fiscal y económica de su historia”.