Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 4 de noviembre de 2026

El dólar estadounidense es la moneda más usada en el comercio internacional y desempeña un papel clave en la economía de Venezuela. Aunque el país mantiene como moneda oficial el bolívar venezolano, la divisa internacional es utilizada de forma habitual.

Por tal motivo es que el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 4 de noviembre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos productos, trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Dólar hoy en Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este miércoles 4 de noviembre se ubicará en 893,21 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 3 de noviembre de 2026 permite entender que la divisa decrece 2,11 bolívares venezolanos frente al divisa extranjera.

La entidad aparte de fijar la tasa oficial del dólar, menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este miércoles:

Euro (EUR): 999,76 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 133,92 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,86 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 11,01 bolívares (VES).

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Dólar Banco Central hoy

El Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Mercantil:

Compra: 902,72 // Venta: 896,22

Banco Venezolano de Crédito:

Compra: 891,74 // Venta: 964,00

Banco Exterior:

Compra: 900,08 // Venta: 998,07

Banesco:

Compra: 969,84 // Venta: 979,61

Banco Nacional de Crédito BNC:

Compra: 900,09 // Venta: 946,21

Otras instituciones:

Compra: 928,75 // Venta: 951,20

Estos datos son los valores ponderados entregados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 101,97 dólares, lo que representa una baja del 2,44% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 104,94 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 100,89 dólares.

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Frontera

Venezuela está ubicado en el extremo norte de América del Sur y cuenta con fronteras tanto terrestres como marítimas, lo que le otorga una posición estratégica en la región.

Fronteras terrestres:

Colombia: al oeste, con una extensión aproximada de 2.219 kilómetros, siendo la frontera terrestre más extensa del país.

al oeste, con una extensión aproximada de 2.219 kilómetros, siendo la frontera terrestre más extensa del país. Brasil: al sur, con una longitud cercana a 2.199 kilómetros.

al sur, con una longitud cercana a 2.199 kilómetros. Guyana: al este, en una zona que incluye el territorio del Esequibo, área cuya soberanía continúa en disputa entre ambos países.

Fronteras marítimas

Además de sus límites terrestres, Venezuela comparte espacios marítimos con varios países y territorios del Caribe:

Trinidad y Tobago .

. Reino de los Países Bajos : a través de las islas de Aruba, Bonaire y Curazao.

: a través de las islas de Aruba, Bonaire y Curazao. Francia : por medio de los territorios de Martinica y Guadalupe.

: por medio de los territorios de Martinica y Guadalupe. Estados Unidos: a través de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

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