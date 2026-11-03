Dólar HOY 3 de noviembre de 2026 en Colombia: la divisa internacional comienza la jornada al alza

El dólar estadounidense es la moneda más usada en el comercio internacional y desempeña un papel clave en la importación y exportación de productos. Es por ello que la variación afecta a distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por ciudadanos, empresarios e inversionistas.

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Banco de la República

Para este 3 de noviembre, la divisa internacional inicia la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.182,99 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 30 de octubre de 2026, se permite entender que la moneda extranjera comienza la jornada del martes con un crecimiento de la divisa del 16.08 pesos colombianos.

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Dólar hoy TRM Colombia

Las casas de cambio definen los valores de compra y venta de manera independiente. Para este 3 de noviembre, las cotizaciones de la divisa en las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,136 - Venta a $3.213

Compran a $3,136 - Venta a $3.213 Cali: Compran a $3.100 - Venta a $3.265

Compran a $3.100 - Venta a $3.265 Cúcuta: Compran a $3.170 - Venta a $3.220

Compran a $3.170 - Venta a $3.220 Medellín: Compran a $3.073 - Venta a $3.193

Compran a $3.073 - Venta a $3.193 Pereira: Compran a $3.120 - Venta a $3.190

Recuerde que el precio de venta suele ser mayor que el de compra; por ello se recomienda comparar las tasas, antes de realizar cualquier operación cambiaria.

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Real brasileño

El real brasileño es la moneda oficial de Brasil y se distingue a nivel mundial por su característico diseño con animales nativos de la biodiversidad del país inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $588,79 pesos colombianos. Lo que en comparación a datos anteriores, representa una perdida de $11,58 pesos colombiano y una variación del -0.87%.

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Peso chileno

El peso chileno, se usa como moneda oficial únicamente en Chile desde 1975, aunque su primera versión nace en 1817 con la independencia del país. La divisa arranca la jornada con una cotización de $3.26 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró un crecimiento de $0,05 pesos, equivalente al 1,74%, manteniendo la variación en caída dentro del mercado de cambio.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este martes, el barril de Brent abrió con una cotización de 102,33 dólares, lo que representa una baja del 2,38% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 107,24 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 101,41 dólares.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 94,64 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró una perdida de 1,99%. Para hoy 3 de noviembre, se espera que alcance un precio máximo de 98,82 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 93,65 dólares.

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Bitcoin hoy dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este martes, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 77.713 dólares, lo que representa una variación de -290 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda pierde un -0,39%.

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