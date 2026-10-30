Gerente del BanRep pide estudiar la tributaria, incluso lo “impopular”, y habla del impacto del IVA

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, se pronunció este viernes sobre la reforma tributaria que radicó el Gobierno Nacional, con la que busca “apretarse el cinturón” en gasto del Estado y poner nuevos impuestos.

Al respecto, Villar aseguró que espera que “ese proyecto de ley sea estudiado con cuidado, sea debatido con mucha seriedad, incluso en los puntos que pueden ser impopulares, porque va encaminado a un ajuste de las finanzas públicas que es absolutamente indispensable”.

Es decir, le envió un mensaje al Congreso para que estudie este proyecto de ley.

A ello agregó que el objetivo de ajustar las finanzas públicas “es algo que tenemos que buscar, que requerimos para evitar una crisis fiscal en el futuro, para evitar una senda de deuda pública insostenible y además desde el punto de vista del objetivo del banco de bajar la inflación es un elemento muy importante que nos ayuda en esto”.

En este mismo sentido, el jefe del Emisor resaltó que el ajuste fiscal como el que se plantea en la ley de rescate ayuda a la política monetaria a cumplir con sus objetivos.

¿Si sube el IVA a alimentos aumentará la inflación?

Y teniendo en cuenta que el objetivo del Banco de la República es mantener estable la inflación, el gerente Villar afirmó que un aumento del IVA puede tener impactos inmediatos sobre los precios.

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Sin embargo, señaló que “el impacto de aumento de precios debe sopesarse contra el hecho de que un menor déficit fiscal, un ajuste en las finanzas públicas asociado a ese aumento del IVA, reduce las presiones y ayuda en el proceso de reducción general de la inflación”.

Asimismo, aseveró que el proyecto de ley plantea que una parte importante de esos cobros de IVA sobre el producto de la canasta familiar serían devueltos a una porción importante de la población a través de mecanismos expeditos en los cuales el Banco de la República podría colaborar.