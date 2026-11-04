Alertan por sobrevuelos de drones cerca a aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena

Tras los recientes reportes de afectaciones en la operatividad del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, ocasionadas por el sobrevuelo no autorizado de un Sistema de Aeronave No Tripulada (UAS/Dron) en inmediaciones de la terminal, la administración del aeropuerto hace un llamado urgente a la ciudadanía, operadores turísticos y pilotos de drones sobre el uso responsable del espacio aéreo y el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La interferencia de aeronaves no tripuladas representa un riesgo directo para la aviación civil, las tripulaciones y miles de pasajeros que transitan diariamente por la terminal, pues cuando se presentan estas situaciones, la indicación desde la torre de control es cerrar el aeropuerto para posteriormente, activar los protocolos internos de seguridad, neutralizar la amenaza y reanudar las operaciones de manera segura.

Lo que debe saber según la norma RAC 100:

* Distancias prohibidas: Está prohibido volar drones a menos de 6 kilómetros del perímetro del aeropuerto. Entre los 6 y 9 kilómetros, la altura máxima permitida es de solo 61 metros (200 pies).

* Permisos obligatorios: Volar en zonas restringidas o con fines comerciales exige autorización previa de la Aerocivil, plan de vuelo aprobado y registro oficial del equipo si pesa más de 200 gramos.

* Uso responsable: Los drones no son juguetes; son aeronaves que comparten el espacio aéreo y un sobrevuelo no permitido pone en riesgo real la vida de cientos de pasajeros.

“La seguridad operacional de nuestros vuelos y la integridad de los pasajeros son absolutas e intransigibles. El uso irresponsable de un dron no es un juego ni un descuido menor; vulnerar el espacio aéreo restringido pone en peligro vidas humanas y altera la conectividad de la ciudad. Hacemos un llamado vehemente al respeto de la norma y a elevar la conciencia sobre la responsabilidad del uso de estas aeronaves” Cristian Carrazana, Gerente Técnico Operativo del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

Sanciones por infracción:

El incumplimiento de estas normas no solo es una falta grave, sino un delito que conlleva:

1. Altas multas: Sanciones económicas administrativas bajo el RAC 13 de la Aerocivil que pueden alcanzar los 55 salarios mínimos.

2. Decomiso de equipos: Incautación inmediata del dron por la Policía Nacional y suspensión de licencias.

3. Cárcel: Responsabilidad penal según el Artículo 353 del Código Penal Colombiano por perturbar el servicio público de transporte y poner en riesgo la aviación.

Antes de despegar su dron, consulte las zonas permitidas y evite sanciones. La seguridad de la aviación en Cartagena depende de todos.