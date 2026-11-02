Comercio colombiano toma impulso: promociones y descuentos aumentaron las ventas, según Fenalco

Las promociones y los descuentos dinamizaron el consumo en septiembre. El 34% de los comerciantes reportó un crecimiento en sus ventas frente al mismo mes de 2025 y hay expectativas favorables para la temporada de fin de año.

El comercio colombiano tuvo un balance positivo durante septiembre, impulsado principalmente por las jornadas de descuentos y las promociones de grandes almacenes. Así lo revela la más reciente encuesta de opinión mensual de Fenalco, que muestra un comportamiento favorable en las ventas, pese a que para algunos establecimientos el panorama se mantuvo estable o presentó retrocesos.

Lea también: Aumenta la movilidad durante el festivo del Día de Todos Los Santos

De acuerdo con el sondeo, el 34% de los empresarios consultados aseguró que sus volúmenes de ventas aumentaron frente a septiembre del año anterior, mientras que el 41% indicó que se mantuvieron en niveles similares. Por su parte, el 25% manifestó haber registrado una disminución.

Las promociones impulsaron las compras

Según Fenalco, las campañas especiales de descuentos y las celebraciones de aniversario de grandes superficies fueron determinantes para dinamizar el consumo durante septiembre, un periodo que habitualmente tiene una actividad comercial moderada antes de la temporada de fin de año.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que los próximos meses serán determinantes para consolidar este comportamiento. “La temporada de fin de año será clave para consolidar el desempeño del comercio”, afirmó, al señalar que el sector tendrá el reto de responder a las expectativas de los consumidores y mantener el ritmo de las ventas.

¿Qué esperan los comerciantes para el cierre de 2026?

Las perspectivas de los empresarios también reflejan expectativas de estabilidad y crecimiento. El 43% de los consultados considera que la situación económica y la de sus negocios mejorará durante el próximo semestre, mientras que el 46% espera que se mantenga en condiciones similares a las actuales. En contraste, el 11% tiene una perspectiva pesimista.

Le puede interesar: Licencia de conducción por puntos: así funcionaría sistema que podría quitar el pase a infractores

Fenalco espera que la temporada navideña, uno de los periodos de mayor movimiento para el sector, contribuya a cerrar 2026 con resultados positivos.