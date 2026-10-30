Dólar HOY 30 de octubre 2026 en Colombia: la divisa extranjera inicia la jornada cerca de los $3.200

El dólar estadounidense es la moneda predilecta para gran parte del comercio internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos importados, alimentos de la canasta familiar, combustibles y transporte. Así pues, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por empresas, ciudadanos e inversionistas.

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Banco de la República

Para este 30 de octubre, la divisa internacional inicia la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.166,91 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 29 de octubre de 2026, se permite entender que la moneda extranjera comienza la jornada del jueves con un crecimiento de la divisa del 14.33 pesos colombianos.

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Cambio dólar a peso colombiano

En Colombia, las casas de cambio definen los valores de compra y venta de manera independiente. Para este 30 de octubre, las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,119 - Venta a $3.208

Compran a $3,119 - Venta a $3.208 Medellín: Compran a $3.065 - Venta a $3.178

Compran a $3.065 - Venta a $3.178 Cali: Compran a $3.100 - Venta a $3.265

Compran a $3.100 - Venta a $3.265 Cúcuta: Compran a $3.170 - Venta a $3.210

Compran a $3.170 - Venta a $3.210 Pereira: Compran a $3.120 - Venta a $3.180

El precio de venta suele ser mayor que el de compra; por ello se recomienda comparar las tasas, antes de realizar cualquier operación cambiaria.

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Dólar australiano

El dólar australiano es la moneda oficial de Australia y se distingue a nivel mundial por ser el pionero en el uso de billetes de polímero, es decir, piezas de dinero fabricadas con un plástico especial y flexible en lugar de usar el papel tradicional de algodón. Inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $2.235,33 pesos colombianos. Lo que, en comparación con datos anteriores, representa un incremento de $26,08 pesos colombianos y una variación del 1.18%.

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Euro a peso colombiano

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.547,00 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un incremento de $25,70 pesos colombianos, lo que representa una variación del 0.73%.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este viernes, el barril de Brent abrió con una cotización de 113,24 dólares, lo que representa un crecimiento del 2,48% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 114,06 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 111,03 dólares.

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Bitcoin hoy dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este viernes, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 77.231 dólares, lo que representa una variación de -3.204 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda pierde un -3,99%.

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