Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 3 de noviembre de 2026

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela, donde su cotización influye directamente en el precio de medicamentos, servicios, alimentos y otros productos de consumo diario. Aunque el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma habitual en transacciones comerciales y como referencia para establecer precios.

Por tal motivo el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 23 de septiembre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Bolívar Venezolano

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este martes 3 de noviembre se ubicará en 891,10 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 30 de octubre de 2026 permite entender que la divisa decrece 1.85 bolívares venezolanos frente al divisa extranjera.

La entidad aparte de fijar la tasa oficial del dólar, menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este martes:

Euro (EUR): 997,92 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 134,05 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,83 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 11,01 bolívares (VES).

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Banco Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banesco:

Compra: 985,94 // Venta: 990,35

R4:

Compra: 940,07 // Venta: 996,10

N58 Banco Digital:

Compra: 889,26 // Venta: 889,39

Banco Exterior:

Compra: 929,78 // Venta: 889,57

100% Banco:

Compra: 985,40 // Venta: 970,12

Otras instituciones:

Compra: 916,76 // Venta: 927,67

Estos valores ponderados corresponden a la información entregada por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este martes, el barril de Brent abrió con una cotización de 102,33 dólares, lo que representa una baja del 2,38% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 107,24 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 101,41 dólares.

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Consulado de Venezuela en Bogotá

Los documentos necesarios para solicitar una visa en Colombia varían según el tipo de permiso que se desee obtener. En la actualidad, los ciudadanos extranjeros pueden acceder a tres tipos de visa:

Visa de visitantes (Tipo V): no otorga residencia y está destinada a estancias cortas o temporales en el país. Visa de migrante (Tipo M): dirigida a quienes deseen establecerse temporalmente en el país. Permite trabajar y tiene una vigencia máxima de tres años. Visa de residencia (Tipo R): permite vivir de manera permanente en Colombia y otorga un permiso para trabajar sin restricciones.

Desde el 1 de junio de 2023, la Visa residencia (Tipo R) también esta disponible para las personas que acumulan cinco años o más con Permiso Especial de Permanencia (PEP) o Permiso por Protección Temporal (PPT).

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