Así funciona el Pico y Placa en Bogotá en noviembre de 2026: restricciones, alternativas y sanciones

En Bogotá, los conductores de carros particulares deben tener en cuenta el calendario del Pico y Placa durante noviembre de 2026 para evitar comparendos y sanciones económicas.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la medida continuará con la rotación habitual, que divide las placas autorizadas según el día del calendario de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Distrital 652 de 2025. El objetivo es administrar la demanda de vehículos particulares en las vías de la capital, reducir la congestión y mejorar las condiciones de movilidad.

De acuerdo con la programación oficial publicada por el Distrito el 1 de noviembre, el Pico y Placa para vehículos particulares opera de lunes a viernes, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. La medida no aplica durante los sábados ni los domingos.

¿Qué placas pueden circular durante noviembre?

La rotación depende de si la fecha del calendario es par o impar. Así funciona:

Días impares: Pueden circular los vehículos particulares cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5.

Días pares: Pueden circular los vehículos particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0.

Lo anterior significa que los automóviles con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen restricción durante los días hábiles pares, mientras que los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0 no pueden circular durante los días hábiles impares.

La restricción comprende el perímetro urbano de Bogotá y se mantiene durante toda la jornada establecida, no solamente en las horas pico de la mañana y la tarde.

Calendario del Pico y Placa en noviembre de 2026

La programación para el resto del mes quedó distribuida de la siguiente manera:

Martes 3: 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 4: 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 5: 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 6: 6, 7, 8, 9 y 0

Lunes 9: 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 10: 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 11: 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 12: 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 13: 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 17: 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 18: 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 19: 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 20: 6, 7, 8, 9 y 0

Lunes 23: 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 24: 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 25: 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 26: 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 27: 1, 2, 3, 4 y 5

Lunes 30: 6, 7, 8, 9 y 0

Los sábados 7, 14, 21 y 28, así como los domingos, no tienen restricción de Pico y Placa para vehículos particulares.

¿Cómo funciona el Pico y Placa con los festivos de noviembre?

Noviembre tiene dos lunes festivos: el 2 y el 16. En ambas fechas se implementa el Pico y Placa Regional, una medida diferente de la restricción ordinaria que busca organizar el ingreso de vehículos particulares a Bogotá durante el retorno de los puentes festivos.

Funciona así: