“Gobierno Petro hizo fiesta con la contratación pública”: MinCIT denuncia irregularidades en Fontur.

“Lo que encontremos, lo vamos a denunciar”. Con esta advertencia, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, se refirió a las presuntas irregularidades identificadas en la contratación del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) durante el Gobierno anterior.

El funcionario explicó que la revisión de los procesos contractuales permitió identificar posibles incumplimientos de requisitos legales y presuntas falsedades en documentos, fechas y firmas. Los hallazgos están relacionados con 148 contratos que, según el Ministerio, fueron suscritos por más de 125.000 millones de pesos durante los cuatro días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías. De ese total, más de 100.000 millones se comprometieron en apenas dos días.

“Estos hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación”, señaló Gómez Amín, quien además anunció que el expediente será trasladado a la Contraloría y a la Procuraduría para que estas entidades adelanten las investigaciones correspondientes y establezcan si existen responsabilidades.

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El ministro aseguró que el Gobierno continuará revisando el manejo de los recursos públicos y que pondrá en conocimiento de las autoridades cualquier otra situación que pueda representar irregularidades en la contratación estatal. Por ahora, serán los organismos competentes los encargados de verificar los hallazgos y determinar si hubo actuaciones contrarias a la ley.