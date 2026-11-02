Licencia de conducción por puntos: así funcionaría sistema que podría quitar el pase a infractores

Los conductores en Colombia podrían tener que responder por sus infracciones de una manera diferente a las multas económicas. El Ministerio de Transporte puso sobre la mesa la implementación de una licencia de conducción por puntos, un sistema que busca sancionar a quienes incumplan reiteradamente las normas de tránsito e incentivar a quienes tienen un buen comportamiento en las vías.

La propuesta consiste en asignarle a cada conductor un puntaje que irá disminuyendo cada vez que cometa una infracción. La cantidad de puntos que perdería dependería de las faltas cometidas y de su gravedad. Si llega a agotar el saldo disponible, podría perder el derecho a conducir y, por tanto, su licencia.

¿Qué infracciones podrían hacerle perder puntos?

La iniciativa busca que las conductas que ponen en peligro la vida de otros actores viales tengan consecuencias sobre la posibilidad de seguir conduciendo. Entre los comportamientos señalados por el Ministerio están el exceso de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol, además de otras infracciones que comprometan la seguridad en las vías.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó que el propósito es modificar los comportamientos de quienes acumulan infracciones sin enfrentar consecuencias que vayan más allá de una sanción económica.

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“Acumular infracciones por exceso de velocidad, conducir bajo efectos del licor u otras conductas que ponen en peligro la vida de los demás y que no haya consecuencias graves. Eso tiene que cambiar”, afirmó la funcionaria.

¿Los buenos conductores también tendrían beneficios?

El modelo no estaría enfocado únicamente en castigar a quienes incumplen las normas. También contempla reconocer a los conductores que mantienen un comportamiento responsable y respetan las disposiciones de tránsito.

De esta manera, la propuesta busca promover una cultura de responsabilidad al volante, en la que conservar el derecho a conducir también dependa de las decisiones que cada persona toma en las calles y carreteras.

¿Desde cuándo comenzaría a funcionar la licencia por puntos?

Por ahora, se trata de una propuesta que hace parte de las conversaciones con los ciudadanos para construir una reforma al Código Nacional de Tránsito. Es decir, todavía no es un sistema vigente ni se han definido aspectos como el puntaje inicial de cada conductor, cuántos puntos se descontarían por cada infracción o las condiciones para recuperar la licencia.

La discusión se da en medio de las cifras de siniestralidad vial del país. Según el Ministerio de Transporte, más de 8.000 personas mueren cada año en las vías colombianas, lo que representa, en promedio, una muerte cada 24 horas.

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Con esta iniciativa, el Gobierno busca que las sanciones de tránsito tengan un efecto directo sobre los comportamientos de los conductores y que las infracciones reiteradas no se resuelvan únicamente con el pago de comparendos. El objetivo central es reducir los siniestros viales y evitar que más familias pierdan a sus seres queridos en las vías del país.