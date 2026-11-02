Juan David Vivas, campeón mundial de natación con aletas: Colombia suma oro en Egipto

Colombia celebró una nueva conquista internacional en los deportes acuáticos. Este lunes 2 de noviembre, Juan David Vivas se consagró campeón mundial de natación con aletas en aguas abiertas, luego de imponerse en la prueba de 1 kilómetro bialetas senior del certamen que se disputa en Sharm el-Sheikh, Egipto.

El deportista nacional registró un tiempo de 9 minutos, 52 segundos y 16 centésimas, resultado que le permitió quedarse con la medalla de oro en una exigente competencia que reunió a 21 participantes de la categoría senior masculina.

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Vivas protagonizó una destacada actuación frente a representantes de diferentes países y logró superar a los nadadores locales, quienes completaron el podio en la segunda y tercera posición.

El egipcio Ahmed Mohamed se quedó con la medalla de plata tras detener el cronómetro en 9:53.15, mientras que su compatriota Shehab Baz obtuvo el bronce con un registro de 10:00.45.

De esta manera, el colombiano se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada en el Campeonato Mundial de Natación con Aletas en Aguas Abiertas, que se desarrolla del 30 de octubre al 4 de noviembre en territorio egipcio.

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Alexander Jiménez también subió al podio mundial

La actuación de Juan David Vivas no fue la única destacada para Colombia durante la jornada. Alexander Jiménez también consiguió una medalla en la competencia masculina de 1 kilómetro superficie, en la que enfrentó a otros 23 deportistas.

El colombiano finalizó en la segunda posición con un tiempo de 8 minutos, 24 segundos y 80 centésimas, resultado que le permitió conquistar la medalla de plata en el campeonato mundial.

El título quedó en manos del egipcio Yassin Mohamed, quien registró una marca de 8:22.60 y superó por una diferencia de menos de dos segundos al representante nacional.

El podio lo completó otro deportista local, Mohab Ehab, quien terminó en la tercera posición con un tiempo de 8:40.50.

Con este resultado, Jiménez también dejó en alto el nombre de Colombia en una jornada que tuvo como principal protagonista al equipo nacional, gracias a sus dos medallas en las pruebas masculinas.

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Colombia también logró resultados destacados en la rama femenina

La delegación colombiana tuvo participación en otras competencias de la categoría senior, con resultados que le permitieron mantenerse entre los primeros lugares del campeonato.

En la prueba femenina de 1 kilómetro superficie, Valentina Soto finalizó en la séptima posición, después de completar el recorrido con un tiempo de 9 minutos, 22 segundos y 70 centésimas.

Por su parte, Laura Valentina Saavedra ocupó el décimo lugar en la competencia femenina de 1 kilómetro bialetas, con un registro de 10 minutos, 47 segundos y 76 centésimas.

Ambas deportistas representaron al país en una jornada que reunió a competidoras de diferentes nacionalidades y categorías, en el marco de uno de los principales eventos internacionales de esta disciplina.

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Colombia compite con una delegación de 23 deportistas

El Campeonato Mundial de Natación con Aletas en Aguas Abiertas se desarrolla en Sharm el-Sheikh, Egipto, y cuenta con la participación de atletas de las categorías juvenil y mayores.

Colombia asiste a esta cita internacional con una delegación conformada por 23 deportistas, quienes buscan representar al país en las diferentes pruebas del calendario.

Con las medallas conseguidas por Juan David Vivas y Alexander Jiménez, el equipo nacional continúa destacándose en el certamen, que finalizará este miércoles 4 de noviembre.

La consagración de Vivas representa un nuevo logro para la natación con aletas colombiana y ratifica el protagonismo de los deportistas nacionales en las competencias internacionales de aguas abiertas.