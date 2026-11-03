Julieth Rodríguez conquista dos medallas de bronce para Colombia en el Mundial de pesas

La halterofilia colombiana sumó nuevas alegrías en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas 2026. Julieth Alejandra Rodríguez Quintero tuvo una destacada presentación este martes 3 de noviembre en Ningbo, China, donde consiguió dos medallas de bronce en la categoría femenina de los 69 kilogramos.

La deportista nacional, de 24 años, se ubicó entre las mejores del mundo en una jornada dominada por las representantes de Corea del Norte, quienes ocuparon los dos primeros lugares en las tres modalidades de la competencia.

La primera medalla para Rodríguez llegó en el arranque. La colombiana levantó 109 kilogramos, registro que le permitió quedarse con el tercer lugar y asegurar su presencia en el podio mundialista.

Posteriormente, en el envión, la pesista consiguió levantar 136 kilogramos. Aunque estuvo cerca de las medallas, terminó en la quinta posición de esta modalidad, a cuatro kilogramos de la tercera clasificada.

Sin embargo, la suma de sus dos mejores registros le permitió alcanzar un total olímpico de 245 kilogramos, resultado con el que volvió a subir al podio para recibir la medalla de bronce.

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Corea del Norte dominó la categoría

La competencia de los 69 kilogramos tuvo como grandes protagonistas a las norcoreanas Kuk Hyang Song y Suk Ri, quienes se llevaron el oro y la plata, respectivamente, en arranque, envión y total olímpico.

Song firmó una actuación histórica al establecer nuevos récords mundiales en las tres modalidades, con 122 kilogramos en arranque, 153 en envión y 275 en el total olímpico.

Por su parte, Suk Ri completó el podio con registros de 115 kilogramos en arranque, 142 en envión y 257 en el total.

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Julieth Rodríguez, nuevamente entre las mejores del mundo

La actuación en Ningbo representa otro resultado importante para Julieth Rodríguez, quien ya había conseguido el subcampeonato mundial en 2025, cuando también compitió en la categoría de los 69 kilogramos.

Con las dos preseas obtenidas en esta edición, la colombiana ratifica su lugar entre las principales exponentes de la halterofilia internacional y vuelve a darle protagonismo al país en una disciplina que históricamente ha sido una de sus principales fuentes de medallas.