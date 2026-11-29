David Alonso durante su última presencia en el campeonato de Moto2. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images) / Mirco Lazzari gp

David Alonso no contó con fortuna en la última carrera del campeonato de Moto2 de la temporada 2026. El piloto colombiano sufrió una caída que lo obligó a abandonar el Circuit Ricardo Tormo del Gran Premio de Valencia.

En apenas el primer giro de la jornada, Alonso se vio involucrado en un accidente múltiple, donde terminaron abandonando la competencia cinco pilotos, entre ellos su compañero de equipo en el Aspar Team, el español Daniel Holgado.

Alonso mantenía las aspiraciones de hacerse con un lugar en el podio del campeonato mundial de Moto2; sin embargo, la caída terminó frustrando dichos planes para el colombiano.

El ganador de la jornada fue el australiano Senna Agius, con un tiempo de 34:09.493; el segundo lugar fue para el español Alex Scrig; mientras que el neerlandés Collin Veijer completó el podio.

¿Cómo quedó David Alonso en la clasificación?

Al español Manuel González le bastó un quinto lugar en la jornada para consagrarse campeón de la categoría, sumando un total de 297.5 puntos, imponiéndose por solo 2.5 puntos a su compatriota Izan Guevara, cuarto en Valencia. El podio lo completó el también español Iván Ortolá.

David Alonso se despidió de la temporada 2026 en el quinto lugar de la clasificación con 217 puntos, justo detrás de su compañero de equipo, Daniel Holgado, quien concluyó con 225 unidades.

El salto a la máxima categoría

David Alonso, con apenas 20 años, llegará a la máxima categoría del motociclismo, MotoGP, en la temporada 2027. El piloto colombiano ya fue confirmado como corredor del equipo Pro Honda LCR para el próximo año. Alonso fue campeón en el 2024 de la categoría Moto3.