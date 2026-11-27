El mundo del motociclismo recibió una noticia inesperada este viernes. El piloto Marc Márquez anunció su retiro de MotoGP y confirmó que el Gran Premio de Valencia, que se disputa este fin de semana, será la última carrera de su trayectoria profesional en la máxima categoría.

El corredor español, actual campeón del mundo, pondrá fin a una carrera que lo convirtió en uno de los pilotos más importantes de la historia de este deporte.

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¿Cómo anunció su retiro?

El anuncio se produjo durante la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) del Gran Premio de Valencia, desde el garaje del Ducati Lenovo Team. Márquez comunicó su decisión mediante una serie de mensajes escritos en carteles, en los que agradeció a las personas que lo acompañaron durante su recorrido deportivo. “Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia”, fue una de las frases con las que confirmó su despedida.

La decisión llega en un momento particular de su carrera, pues apenas cinco días antes había conseguido su décimo campeonato mundial y su octavo título de MotoGP, igualando el registro de Giacomo Agostini en la categoría reina.

De esta manera, el español se despedirá como vigente campeón, después de una temporada en la que volvió a demostrar su capacidad para competir al máximo nivel.

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A sus 33 años, Márquez cierra una trayectoria con diez títulos mundiales: uno en 125cc, uno en Moto2 y ocho en MotoGP. Además, acumula 106 victorias, 173 podios, 106 pole positions y 92 vueltas rápidas en las diferentes categorías del campeonato mundial. Su llegada a MotoGP en 2013 marcó el comienzo de una etapa histórica, con seis campeonatos en sus primeras siete temporadas en la categoría.

El Gran Premio de Valencia tendrá un significado especial para el motociclismo mundial. Este domingo, en el circuito Ricardo Tormo, Marc Márquez disputará su última carrera en MotoGP y cerrará una etapa de más de una década en la categoría reina.

Vea aquí cómo se retiró Marc Márquez