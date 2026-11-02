Luis Díaz entregó buenas noticias al Bayern Múnich en un momento crítico del equipo

Bayern Múnich vive un momento de epidemia de lesiones. Solamente el clásico contra el Borussia Dortmund del fin de semana dejó las bajas de Serge Gnabry, Ismael Saibari y Michael Olise. Sin embargo, en el caso de ese último, no revistió mayor complejidad y parece que estará disponible para el juego de Champions League ante Atlético de Madrid.

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En el caso de Gnabry, padece una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo que lo tendrá de baja por algunos partidos. Lo de Saibari sí es más grave, pues fue operado de una rotura del ligamento del tobillo derecho.

Estas dos lesiones se sumaron a las de Luis Díaz y Jamal Musiala. El colombiano sufrió una pequeña rotura muscular en el muslo de la pierna izquierda durante el partido contra Arsenal por Champions League el 21 de octubre.

Luis Díaz entregó noticia positiva en Bayern Múnich

Este lunes, el club bávaro informó que, luego de unos días de recuperación y trabajo en el gimnasio, Lucho tuvo su primer entrenamiento de campo en el proceso de reacondicionamiento.

“Luis Díaz trabaja intensamente para regresar a los terrenos de juego. El atacante del FC Bayern pudo completar este lunes por la mañana su primera sesión de entrenamiento individual con balón”, detalló el club en un comunicado.

¿Cuándo volvería Luis Díaz con Bayern?

Lucho volverá a tener algo más de una semana de descanso y acondicionamiento. El guajiro claramente no será convocado con la Selección Colombia para los amistosos ante Chile el 13 y 17 de noviembre, por lo que nuevamente estará de baja tras no haber estado en la fecha FIFA de septiembre-octubre.

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Así las cosas, este tiempo será provechoso para el extremo de 29 años, con el que el Bayern esperaría contar para el juego del viernes 20 de noviembre contra el Colonia, aunque podría estar más días de baja. Se perdería el encuentro por Champions League ante Atlético de Madrid y del sábado 7 de noviembre ante Mainz.