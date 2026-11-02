Juan Román Riquelme sobre Sebastián Villa: “Es el mejor jugador del fútbol argentino”

Sebastián Villa volvió a ser protagonista con Boca Juniors. El extremo colombiano tuvo una actuación destacada en el Superclásico frente a River Plate, en el que aportó una asistencia para el gol de Lautaro Di Lollo, que le permitió al conjunto Xeneize quedarse con una importante victoria. Su rendimiento no pasó desapercibido para Juan Román Riquelme, presidente del club, quien lo elogió públicamente y lo ubicó en lo más alto del fútbol argentino.

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En declaraciones a TyC Sports, el dirigente resaltó la influencia del atacante en el compromiso ante el Millonario y fue contundente al referirse a su actualidad deportiva. “Villa fue el mejor jugador del partido y es el mejor jugador del fútbol argentino”, aseguró Riquelme, quien valoró especialmente la capacidad del colombiano para marcar diferencias en los encuentros importantes.

El reconocimiento llega después de un proceso en el que Villa ha conseguido recuperar progresivamente su mejor versión. Aunque regresó a Boca Juniors con grandes expectativas, su adaptación al equipo y la continuidad en su rendimiento fueron aspectos que requirieron tiempo. Sin embargo, en los últimos meses ha logrado consolidarse como una de las principales alternativas ofensivas del conjunto argentino.

Riquelme destacó la importancia de Villa en el ataque de Boca

El presidente de Boca Juniors también se refirió a la influencia del colombiano en las acciones de pelota parada y en la generación de oportunidades de gol. Para Riquelme, el equipo cuenta con varios futbolistas capaces de ejecutar centros y pases determinantes, una característica que ha sido importante en los resultados recientes.

En ese sentido, mencionó a Leandro Paredes, uno de los principales responsables de las ejecuciones a balón detenido, pero recordó que Villa también ha tenido un papel fundamental en este aspecto del juego.

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“El semestre pasado ganamos muchos partidos por la pelota parada, porque tenemos la suerte de contar con varios que golpean la pelota bien. Paredes es extraordinario”, explicó el dirigente.

Posteriormente, hizo referencia a diferentes jugadas en las que el extremo colombiano fue el encargado de asistir a sus compañeros, destacando que su aporte ha sido constante y no se limita únicamente al Superclásico.

“Y el título en la tele era: ‘Pelota parada de Paredes, gol de cabeza’. Pero el otro día ante Independiente el centro lo tiró Villa, y contra Racing para que Valencia cabeceara también, y a Merentiel le dio el pase en Brasil (…) Tenemos la suerte de tener a Villa”, agregó.

Las palabras de Riquelme reflejan la importancia que ha adquirido el colombiano dentro de la estructura ofensiva de Boca. Su velocidad, capacidad para desbordar y precisión en el último pase lo han convertido en una pieza relevante para generar situaciones de peligro.

“En estos últimos partidos demostró lo que viene mostrando hace meses”

El dirigente insistió en que el nivel de Villa no es una aparición reciente, sino el resultado de un crecimiento que se ha evidenciado durante varios meses. Para respaldar su valoración, recordó algunas de las asistencias que el atacante ha entregado en los compromisos recientes del equipo.

“Villa es el mejor jugador del fútbol argentino. ¿La asistencia a Herrera contra Independiente quién la dio? Villa. ¿La asistencia de hoy quién la dio? Villa. En estos últimos partidos demostró lo que viene mostrando hace meses”, señaló Riquelme.

El colombiano ha encontrado continuidad en su participación ofensiva y ha conseguido responder en encuentros de alta exigencia. Su actuación frente a River Plate, además de representar un nuevo aporte para el equipo, refuerza la confianza del cuerpo técnico y de la dirigencia en su capacidad para ser determinante.

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Con el reconocimiento de Riquelme, Villa vuelve a ocupar un lugar destacado en la actualidad de Boca Juniors, que afrontará un calendario exigente durante las próximas semanas.

Óscar Córdoba también elogió a Álvaro Montero

En medio de los comentarios sobre el rendimiento de los colombianos en Boca Juniors, otra de las figuras históricas del club, Óscar Córdoba, se refirió al momento que atraviesa el arquero Álvaro Montero.

El guardameta ha ganado protagonismo en sus últimas presentaciones, en las que ha respondido con seguridad y ha contribuido al funcionamiento defensivo del equipo. Córdoba, quien conoce de primera mano la exigencia de defender el arco Xeneize, destacó su proceso de adaptación.

“Nunca dudé, es normal la crítica en el principio, hay una etapa de adaptación, conocer a sus compañeros y el sistema. Hoy está perfectamente adaptado dando seguridad al equipo”, manifestó el exarquero.

Montero ha conseguido superar las primeras dudas que acompañaron su llegada y ahora busca mantener la regularidad en una etapa decisiva para el conjunto argentino.

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Boca Juniors se prepara para un calendario exigente

Después de la victoria en el Superclásico, Boca Juniors tendrá compromisos importantes tanto en la Liga argentina como en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

El equipo se enfrentará a Defensa y Justicia por el campeonato local y posteriormente disputará la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield. Además, tiene en el horizonte la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, que se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

En ese contexto, Sebastián Villa y Álvaro Montero aparecen como dos futbolistas colombianos que podrían tener un papel importante en las aspiraciones del equipo. Mientras el extremo busca mantener su influencia en el ataque, el arquero espera continuar transmitiendo seguridad desde el arco.

Los elogios de Riquelme y Córdoba llegan en un momento en el que Boca necesita sostener su rendimiento para afrontar los desafíos que definirán buena parte de su temporada.