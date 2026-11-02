Estos fueron los mejores futbolistas colombianos de octubre, según las estadísticas

El fútbol colombiano tuvo presencia en diferentes campeonatos durante octubre, con futbolistas que consiguieron destacarse por sus actuaciones individuales. El listado reúne los colombianos con las mejores estadísticas, según Sofascore, de Argentina, Europa y el fútbol profesional colombiano.

Jaminton Campaz, el mejor colombiano del mes

El extremo de Rosario Central lidera el escalafón con una nota de 8,10. Durante octubre disputó cuatro encuentros de la Liga Profesional argentina, todos como titular. Su actuación más destacada llegó en la goleada 5-0 frente a Independiente Rivadavia, partido en el que marcó uno de los tantos. También aportó una asistencia en el triunfo 2-0 contra Huracán.

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Colombianos en Europa: Luis Díaz y Camilo Mena

El segundo lugar corresponde a Camilo Mena, con una calificación de 8,00. El colombiano consiguió actuaciones destacadas durante el mes en el fútbol europeo, lo que le permitió ubicarse entre los mejor valorados.

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Luis Díaz aparece en la cuarta posición con 7,85. El extremo del Bayern Múnich tuvo protagonismo con el equipo alemán, aunque su cierre de octubre estuvo marcado por una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo, sufrida durante el compromiso de Champions League frente al Arsenal. El club confirmó el diagnóstico el 22 de octubre y anunció que estaría fuera de competencia por un periodo indeterminado dependiendo de su evolución.

Representantes en el FPC: Luis Quiñones y Yeison Guzmán

América de Cali cuenta con dos jugadores en la clasificación. Luis Quiñones ocupa el tercer puesto con 7,95. Según las estadísticas del club, acumula tres goles y seis asistencias en el campeonato, siendo uno de los jugadores líderes en asistencias.

Yeison Guzmán completa el top cinco con una nota de 7,84. El mediocampista registra diez goles en 16 partidos de Liga Colombiana, cuatro de ellos desde el punto penal. Su aporte en la definición ha sido uno de los aspectos destacados de su temporada.

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La clasificación evidencia la presencia de futbolistas colombianos en distintas ligas alrededor del mundo. Campaz lidera desde Argentina, Díaz y Mena representan el talento nacional en Europa, mientras que Quiñones y Guzmán aparecen como los referentes del listado en el campeonato colombiano. Sus calificaciones permiten dimensionar el aporte individual que han tenido durante octubre, en un mes que dejó actuaciones destacadas y, en el caso de Díaz, una lesión que interrumpió su continuidad.