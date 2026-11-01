La obra se ejecutó a través del programa COMPI, con participación de la comunidad, y deja al barrio

Después de 70 años, sector Gustavo Lemaitre, en El Bosque, le da la bienvenida al pavimento

La pavimentación de la calle principal del sector Gustavo Lemaitre (El Bosque), vecino de El Zapatero y Cartagenita, puso fin a décadas de espera para las familias de este sector de Cartagena.

Con gritos de felicidad, aplausos y sonrisas, medio centenar de niños recibió al gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí. No era para menos: esperaron durante cerca de 70 años: la pavimentación de su calle principal.

La jornada tuvo un ingrediente especial. Después de inaugurar la vía, el mandatario recorrió los 180 metros lineales acompañado de los niños, quienes lo recibieron con espuma y alegría, en una actividad que también sirvió para dar inicio a las celebraciones de las Fiestas de Noviembre y el Día de los Niños. Entre juegos, abrazos y expresiones de entusiasmo, los pequeños se convirtieron en protagonistas de una celebración que mezcló la alegría por la nueva calle con las tradiciones festivas de Cartagena.

Para los habitantes, no se trataba simplemente de estrenar una vía, sino de darle la bienvenida al pavimento y dejar atrás las dificultades que durante décadas enfrentaron para transitar por su sector.

El gobernador recordó que durante su campaña recorrió este sector y quedó sorprendido por su belleza y por las necesidades de sus habitantes. En ese momento, aseguró que cumpliría el deseo de la comunidad, una promesa que hoy se materializa.

«Me recorrí esta zona en campaña y dije que era uno de los sectores más lindos de Cartagena. Hoy cumplimos el deseo de la gente», expresó Arana.

Una obra que unió a la comunidad

La intervención se ejecutó a través del programa COMPI y contempló la construcción de 180 metros de pavimento en concreto rígido, con un ancho de 4,30 metros y un espesor de 18 centímetros. También se construyeron 360 metros lineales de andenes y bordillos.

Detrás de la obra hay una historia de participación ciudadana. Los habitantes se vincularon al proceso y contribuyeron para hacer realidad un proyecto que durante décadas esperaron.

Emilia Cruz, ama de casa y residente de la calle Gustavo Lemaitre Román, expresó su emoción y agradecimiento por la transformación de su entorno.

«Gracias a Yamil porque les cumplió el sueño a mis papás, que se murieron esperando la pavimentación de esta calle», manifestó, al recordar que esta obra también se convirtió en un motivo de unión para los vecinos.

Luis Sierra, vendedor de escobas, destacó el cambio que representa la nueva vía para quienes trabajan y transitan diariamente por el sector.

«Anteriormente era difícil, pero ahora quedó la calle. Ahora sí se puede trabajar. Que Dios me lo bendiga y que siga así», expresó.

Por su parte, Yaneth Zambrano, ama de casa, recordó las dificultades que enfrentaban cuando las lluvias convertían la calle en un terreno lleno de barro y complicaban la movilidad de las familias. Ahora, aseguró, la comunidad está contenta con la transformación.

Más que pavimento, calidad de vida

Con esta intervención, los habitantes de Gustavo Lemaitre cuentan con mejores condiciones de movilidad, mayor seguridad y espacios adecuados para desplazarse, especialmente los niños y adultos mayores.

Después de 70 años de espera, el pavimento llegó a Gustavo Lemaitre. Y la celebración tuvo como protagonistas a los más pequeños: primero recibieron al gobernador entre gritos de felicidad y después lo acompañaron por las nuevas calles, con espuma y alegría, dándole la bienvenida no solo a una obra esperada por generaciones, sino también a las fiestas novembrinas y al Día de los Niños.